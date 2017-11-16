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Общество
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Украина
Украинцы «отправили» Порошенко в Донецк кабанчиком
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    Украинцы «отправили» Порошенко в Донецк кабанчиком

    15:22  16 Ноября 2017  /обновлено: 15:24  16 Ноября 2017
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    Украинцы «отправили» Порошенко в Донецк кабанчиком

    Киев, 16 ноября. Президент Украины Петр Порошенко четверг прибудет в Мариуполь по случаю Дня морской пехоты. 

    Ожидается, что в ходе своего визита он вручит государственные награды пехотинцам по случаю профессионального праздника и проведет осмотр военной техники, рассказал источник агентства «Украинские новости».

    Ранее поздравление Порошенко с Днем морской пехоты появилось в его официальном Twitter. 

    «Сегодня во времена серьезных испытаний для нашей страны морские пехотинцы достойно выполняют самые сложные боевые задачи и всегда смело и решительно подтверждают лозунг – «Всегда верный». С праздником вас, воины!», — говорится в сообщении в микроблоге.

    В ответ подписчики украинского президента с сарказмом поинтересовались : «Еще не всех угробили?». 

    Украинцы «отправили» Порошенко в Донецк кабанчиком

    Кроме того, один из микроблогеров заметил, что «это очень советская традиция – отмечать день каждого рода войск» и обратился к Порошенко с вопросом: «Для чего тогда есть день защитника 14-го октября?!».

    Визит Порошенко в Мариуполь также не оставил украинцев равнодушными.

    В ответ пользователи предложили отправить его «прямиком в Донецк». А еще один участник обсуждения с облегчением обрадовался, что хотя бы один день ВСУ обойдутся без стрельбы: «хоть день не будут стрелять».

    Украинцы «отправили» Порошенко в Донецк кабанчиком

    Напомним, 31 декабря минувшего года Порошенко приехал в Мариуполь, чтобы поздравить ВСУ с наступающим Новым годом. В ходе своего выступления он оговорился, заявив об «украинской оккупации» Донбасса. Украинцы и местные СМИ тут же предположили, что президент был пьян.

    Украинцы «отправили» Порошенко в Донецк кабанчиком

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #украина #порошенко #мариуполь
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