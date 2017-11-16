Украинцы «отправили» Порошенко в Донецк кабанчиком

Киев, 16 ноября. Президент Украины Петр Порошенко четверг прибудет в Мариуполь по случаю Дня морской пехоты.

Ожидается, что в ходе своего визита он вручит государственные награды пехотинцам по случаю профессионального праздника и проведет осмотр военной техники, рассказал источник агентства «Украинские новости».

Ранее поздравление Порошенко с Днем морской пехоты появилось в его официальном Twitter.

«Сегодня во времена серьезных испытаний для нашей страны морские пехотинцы достойно выполняют самые сложные боевые задачи и всегда смело и решительно подтверждают лозунг – «Всегда верный». С праздником вас, воины!», — говорится в сообщении в микроблоге.

В ответ подписчики украинского президента с сарказмом поинтересовались : «Еще не всех угробили?».

Кроме того, один из микроблогеров заметил, что «это очень советская традиция – отмечать день каждого рода войск» и обратился к Порошенко с вопросом: «Для чего тогда есть день защитника 14-го октября?!».

Это очень СОВЕТСКАЯ традиция - отмечать день каждого рода войск. Для чего тогда есть день защитника 14-го октября?! — Alexandre Veitsman (@AVeitsman) November 16, 2017

Визит Порошенко в Мариуполь также не оставил украинцев равнодушными.

В ответ пользователи предложили отправить его «прямиком в Донецк». А еще один участник обсуждения с облегчением обрадовался, что хотя бы один день ВСУ обойдутся без стрельбы: «хоть день не будут стрелять».

Напомним, 31 декабря минувшего года Порошенко приехал в Мариуполь, чтобы поздравить ВСУ с наступающим Новым годом. В ходе своего выступления он оговорился, заявив об «украинской оккупации» Донбасса. Украинцы и местные СМИ тут же предположили, что президент был пьян.