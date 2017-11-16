Пушков назвал первые СМИ, которые могут получить статус иноагентов

Москва, 16 ноября. Первыми СМИ, которые могут получить статус иноагентов в России, станут «Радио Свобода», «Голос Америки» и телекомпания «Настоящее время». Об этом в своем Twitter рассказал глава Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Он отметил, что министерство юстиции РФ уже направило этим СМИ соответствующее уведомление, а также охарактеризовал подобный выбор как логичный.

Минюст направил уведомление о новом законе о СМИ-иноагентах "Голосу Америки","Радио Свободе", телеканалу "Настоящее время". Логичный выбор. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 15, 2017

Напомним, 15 ноября Госдума приняла в окончательном чтении закон о СМИ-иноагентах. Подобный статус будут получать СМИ, финансируемые из-за рубежа. Они должны будут в обязательном порядке предоставлять отчетные документы, а также маркировать свои информационные материалы как продукцию, распространяемую иностранным агентом.



Отметим, принятие закона стало ответной мерой на ситуацию вокруг американского филиала телеканала RT, который министерство юстиции США обязал зарегистрироваться в стране в качестве иностранного агента.