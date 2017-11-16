ВКС РФ пролетят маршрутами времен Великой Отечественной войны

Волгоград, 16 ноября. Пилоты Су-24М авиационного полка Южного военного округа примут участие в мероприятиях, посвященных 75-летию начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.

В пресс-службе Южного военного округа сообщают, что торжественные мероприятия пройдут 19 ноября в Калачаевском районе Волгоградской области. Экипажи Су-24М выполнят в воздухе фигуры высшего пилотажа в сомкнутом боевом порядке и проследуют над набережной поселка Пятиморска Калачаевского района. Бомбардировщики оперативно-тактической авиации ВКС РФ пролетят по маршрутам движения войск в годы Великой Отечественной войны.

Отмечается, что сейчас летчики проводят тренировки на малых высотах на скорости до 900 километров в час с отстрелом тепловых целей.