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Россия
ВКС РФ пролетят маршрутами времен Великой Отечественной войны
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    ВКС РФ пролетят маршрутами времен Великой Отечественной войны

    14:13  16 Ноября 2017
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    ВКС РФ пролетят маршрутами времен Великой Отечественной войны

    Волгоград, 16 ноября. Пилоты Су-24М авиационного полка Южного военного округа примут участие в мероприятиях, посвященных 75-летию начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.

    В пресс-службе Южного военного округа сообщают, что торжественные мероприятия пройдут 19 ноября в Калачаевском районе Волгоградской области. Экипажи Су-24М выполнят в воздухе фигуры высшего пилотажа в сомкнутом боевом порядке и проследуют над набережной поселка Пятиморска Калачаевского района. Бомбардировщики оперативно-тактической авиации ВКС РФ пролетят по маршрутам движения войск в годы Великой Отечественной войны.

    Отмечается, что сейчас летчики проводят тренировки на малых высотах на скорости до 900 километров в час с отстрелом тепловых целей.

    ВКС РФ пролетят маршрутами времен Великой Отечественной войны

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #волгоград #су-24м #пилотаж
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