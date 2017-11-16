Эксперт прокомментировал заявление МИД РФ о «поведении» США в Сирии

В Москве удивлены заявлением главы Пентагона Джеймса Мэттиса, что США якобы находятся в Сирии с разрешения ООН, что не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Мэттиса, сделанные им два дня назад. «Хочу напомнить — Совет Безопасности ООН — это единственный орган по уставу Организации Объединенных Наций, который уполномочен принимать решения об использовании военной силы международным сообществом, — подчеркнула Захарова в ходе брифинга. — Но такой санкции эта структура Соединенным Штатам применительно к Сирии не давала». При этом, как подчеркивают эксперты (и это признается международным сообществом) российские военные находятся в Сирии абсолютно законно, поскольку действуют по приглашению законного сирийского правительства, возглавляемого Башаром Асадом.

Отметим, в последние дни у России в очередной раз возникли серьезные претензии к Соединенным Штатам, которые, по мнению российского Минобороны, попустительствуют террористам запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1). В ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Вашингтона по защите «Исламского государства» нельзя назвать честной игрой.

«В средствах массовой информации все чаще обнародуются факты, свидетельствующие, что наши американские партнеры по борьбе с международным терроризмом на самом деле просто прикрывают экстремистов, в частности, боевиков ИГИЛ», — заявила она.

«Подобное поведение партнеров нельзя назвать честной игрой», — подчеркнула Захарова, отметив, что в российском МИД надеются на соблюдение Вашингтоном достигнутых с Россией договоренностей.

О том, почему так важно придерживаться по-настоящему партнерских отношений в проведении антитеррористической операции в Сирии, в которой, и это свершившийся факт, и Россия, и США принимают участие, объяснил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета Андрей Кошкин. Военный эксперт напомнил, что необходимость сотрудничества России и США по Сирии была закреплена в договоренностях президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Давайте вспомним две встречи президентов России и США по этому вопросу, — отметил Андрей Кошкин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Одна — широкомасштабная — в Германии (встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в Гамбурге в июле 2017 года — прим.) и вторая — на ногах — во Вьетнаме на саммите АТЭС. На этих встречах лидеры России и США обсуждали наиболее важные моменты двусторонних отношений, в том числе касающиеся Сирии. За этими договоренностями должны следовать дела — совместные усилия Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации по борьбе с терроризмом, в том числе в Сирии. Тем более, что задел для совместной работы у нас есть».

По словам собеседника ФАН, Москва и Вашингтон вполне успешно контактируют по Сирии на уровне военных. Следствием этих контактов стало то, что за время операции против ИГИЛ удалось избежать каких-либо инцидентов между ВВС США и ВКС РФ в сирийском небе.

«Напомню, что касается военной составляющей наших контактов, то и российским, и американским президентами было отмечено, что в этой области между нашими странами есть сотрудничество, есть взаимное понимание. Напомню также, что военные РФ и США не допустили никаких инцидентов в сирийском небе в соответствии с соответствующим меморандумом о действиях над территорией Сирии. Этот документ, кстати, подготовила именно российская сторона. Соблюдались договоренности и в других вопросах, в том числе по координации при нанесении ударов по некоторым сирийским районам, где базировались террористы. Как видите, два года сирийской операции ВКС РФ прошли в этом отношении, как говорится, без сучка без задоринки, и это очень важный момент. Думаю, Соединенным Штатам нужно прилагать больше усилий для того, чтобы согласовывать с Россией свои антитеррористические действия и не забывать, что именно с помощью ВКС РФ был нанесен самый серьезный удар по ИГИЛ, который, фактически, сломал хребет этой террористической группировке», — подчеркнул Андрей Кошкин.

Напомним, накануне, сообщая о выполнении поставленных задач по борьбе с «Исламским государством»1, Минобороны РФ обнародовало видеокадры операции, проведенной в Сирии дальними бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России (ВКС РФ), сообщает «Газета.ру». На видео показано, как Ту-22М3 сбрасывают бомбы на опорные пункты, скопления живой силы и бронетехнику террористов ИГИЛ в районе города Абу-Кемаль на востоке Сирии, который оставался последним оплотом боевиков, направлявшихся в сторону границы с Ираком. Для выполнения этой задачи шесть дальних бомбардировщиков ВКС РФ взлетели с аэродромов на территории России, совершили перелет над Ираном и Ираком, а затем вошли в воздушное пространство Сирии, где их прикрытие осуществляли истребители Су-30СМ с российской авиабазы «Хмеймим».

1 Организация запрещена на территории РФ.