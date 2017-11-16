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Эксперт прокомментировал заявление МИД РФ о «поведении» США в Сирии
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    Эксперт прокомментировал заявление МИД РФ о «поведении» США в Сирии

    15:24  16 Ноября 2017
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    Эксперт прокомментировал заявление МИД РФ о «поведении» США в Сирии

    В Москве удивлены заявлением главы Пентагона Джеймса Мэттиса, что США якобы находятся в Сирии с разрешения ООН, что не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Мэттиса, сделанные им два дня назад. «Хочу напомнить — Совет Безопасности ООН — это единственный орган по уставу Организации Объединенных Наций, который уполномочен принимать решения об использовании военной силы международным сообществом, — подчеркнула Захарова в ходе брифинга. — Но такой санкции эта структура Соединенным Штатам применительно к Сирии не давала». При этом, как подчеркивают эксперты (и это признается международным сообществом) российские военные находятся в Сирии абсолютно законно, поскольку действуют по приглашению законного сирийского правительства, возглавляемого Башаром Асадом.

    Отметим, в последние дни у России в очередной раз возникли серьезные претензии к Соединенным Штатам, которые, по мнению российского Минобороны, попустительствуют террористам запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1). В ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Вашингтона по защите «Исламского государства» нельзя назвать честной игрой.

    Джеймс Мэттис заявил, что США якобы находятся в Сирии с разрешения ООН

    «В средствах массовой информации все чаще обнародуются факты, свидетельствующие, что наши американские партнеры по борьбе с международным терроризмом на самом деле просто прикрывают экстремистов, в частности, боевиков ИГИЛ», — заявила она.

    «Подобное поведение партнеров нельзя назвать честной игрой», — подчеркнула Захарова, отметив, что в российском МИД надеются на соблюдение Вашингтоном достигнутых с Россией договоренностей.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

    О том, почему так важно придерживаться по-настоящему партнерских отношений в проведении антитеррористической операции в Сирии, в которой, и это свершившийся факт, и Россия, и США принимают участие, объяснил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета Андрей Кошкин. Военный эксперт напомнил, что необходимость сотрудничества России и США по Сирии была закреплена в договоренностях президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Давайте вспомним две встречи президентов России и США по этому вопросу, — отметил Андрей Кошкин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Одна — широкомасштабная — в Германии (встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в Гамбурге в июле 2017 года — прим.) и вторая — на ногах — во Вьетнаме на саммите АТЭС. На этих встречах лидеры России и США обсуждали наиболее важные моменты двусторонних отношений, в том числе касающиеся Сирии. За этими договоренностями должны следовать дела — совместные усилия Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации по борьбе с терроризмом, в том числе в Сирии. Тем более, что задел для совместной работы у нас есть».

    По словам собеседника ФАН, Москва и Вашингтон вполне успешно контактируют по Сирии на уровне военных. Следствием этих контактов стало то, что за время операции против ИГИЛ удалось избежать каких-либо инцидентов между ВВС США и ВКС РФ в сирийском небе.

    За время операции удалось избежать инцидентов между ВВС США и ВКС РФ

    «Напомню, что касается военной составляющей наших контактов, то и российским, и американским президентами было отмечено, что в этой области между нашими странами есть сотрудничество, есть взаимное понимание. Напомню также, что военные РФ и США не допустили никаких инцидентов в сирийском небе в соответствии с соответствующим меморандумом о действиях над территорией Сирии. Этот документ, кстати, подготовила именно российская сторона. Соблюдались договоренности и в других вопросах, в том числе по координации при нанесении ударов по некоторым сирийским районам, где базировались террористы. Как видите, два года сирийской операции ВКС РФ прошли в этом отношении, как говорится, без сучка без задоринки, и это очень важный момент. Думаю, Соединенным Штатам нужно прилагать больше усилий для того, чтобы согласовывать с Россией свои антитеррористические действия и не забывать, что именно с помощью ВКС РФ был нанесен самый серьезный удар по ИГИЛ, который, фактически, сломал хребет этой террористической группировке», — подчеркнул Андрей Кошкин.

    Напомним, накануне, сообщая о выполнении поставленных задач по борьбе с «Исламским государством»1, Минобороны РФ обнародовало видеокадры операции, проведенной в Сирии дальними бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России (ВКС РФ), сообщает «Газета.ру». На видео показано, как Ту-22М3 сбрасывают бомбы на опорные пункты, скопления живой силы и бронетехнику террористов ИГИЛ в районе города Абу-Кемаль на востоке Сирии, который оставался последним оплотом боевиков, направлявшихся в сторону границы с Ираком. Для выполнения этой задачи шесть дальних бомбардировщиков ВКС РФ взлетели с аэродромов на территории России, совершили перелет над Ираном и Ираком, а затем вошли в воздушное пространство Сирии, где их прикрытие осуществляли истребители Су-30СМ с российской авиабазы «Хмеймим».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олег Бекетов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #сирия #иг #хмеймим #вкс рф #игил #захарова #мэттис #кошкин
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