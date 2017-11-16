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Общество
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Общество
ВС РФ смягчил приговор жительнице Сочи, осужденной за госизмену из-за смс-сообщений
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    ВС РФ смягчил приговор жительнице Сочи, осужденной за госизмену из-за смс-сообщений

    13:56  16 Ноября 2017
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    ВС РФ смягчил приговор жительнице Сочи, осужденной за госизмену из-за смс-сообщений

    Москва, 16 ноября. Верховный суд Российской Федерации в четверг смягчил с шести до четырех лет и одного месяца срок заключения жительницы Сочи Инги Тутисани, осужденной по делу о государственной измене за отправку телефонных сообщений в Грузию о передвижении российских войск. 

    По словам стороны защиты Ивана Павлова, через десять дней она будет свободна, передает РИА Новости

    ВС РФ смягчил приговор жительнице Сочи, осужденной за госизмену из-за смс-сообщений

    Напомним, как сообщала «Газета.Ru», Тутисани восемь лет назад собрала данные о фактах несения кораблями Черноморского флота России (ЧФ) боевого дежурства в территориальных водах Абхазии.

    После этого женщина передала собранные данные, которые являются государственной тайной, с помощью смс-сообщений своему приятелю в Грузию, который на тот момент служил на границе.

    Автор: Дана Балан
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    #сочи #госизмена #абхазия #чр #смс #чф #тутисани
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