ВС РФ смягчил приговор жительнице Сочи, осужденной за госизмену из-за смс-сообщений

Москва, 16 ноября. Верховный суд Российской Федерации в четверг смягчил с шести до четырех лет и одного месяца срок заключения жительницы Сочи Инги Тутисани, осужденной по делу о государственной измене за отправку телефонных сообщений в Грузию о передвижении российских войск.

По словам стороны защиты Ивана Павлова, через десять дней она будет свободна, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», Тутисани восемь лет назад собрала данные о фактах несения кораблями Черноморского флота России (ЧФ) боевого дежурства в территориальных водах Абхазии.

После этого женщина передала собранные данные, которые являются государственной тайной, с помощью смс-сообщений своему приятелю в Грузию, который на тот момент служил на границе.