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Путин поддержал создание сети по исследованию туберкулеза в странах БРИКС
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    Путин поддержал создание сети по исследованию туберкулеза в странах БРИКС

    14:07  16 Ноября 2017
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    Путин поддержал создание сети по исследованию туберкулеза в странах БРИКС

    Москва, 16 ноября. Добиться окончательной победы над туберкулезом можно только путем согласованных и последовательных действий, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства также поддержал инициативу стран БРИКС о создании сети по исследованию этой болезни.

    «Считаю актуальной инициативу стран БРИКС создать сеть по исследованию туберкулеза, специалисты уже трудятся над этим проектом, — заявил российский лидер в четверг на министерской конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по туберкулезу. — Вновь хотел бы подчеркнуть: только путем согласованных, последовательных действий мы сможем добиться окончательной победы над туберкулезом». 

    Ранее кабмин опубликовал решение о выделении ВОЗ около 15 млн долларов в 2018-2020 годах на борьбу с туберкулезом для реализации совместного проекта.

    14 ноября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что туберкулез планируется ликвидировать к 2030 году.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #туберкулез
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