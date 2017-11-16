Путин поддержал создание сети по исследованию туберкулеза в странах БРИКС

Москва, 16 ноября. Добиться окончательной победы над туберкулезом можно только путем согласованных и последовательных действий, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства также поддержал инициативу стран БРИКС о создании сети по исследованию этой болезни.

«Считаю актуальной инициативу стран БРИКС создать сеть по исследованию туберкулеза, специалисты уже трудятся над этим проектом, — заявил российский лидер в четверг на министерской конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по туберкулезу. — Вновь хотел бы подчеркнуть: только путем согласованных, последовательных действий мы сможем добиться окончательной победы над туберкулезом».

Ранее кабмин опубликовал решение о выделении ВОЗ около 15 млн долларов в 2018-2020 годах на борьбу с туберкулезом для реализации совместного проекта.

14 ноября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что туберкулез планируется ликвидировать к 2030 году.