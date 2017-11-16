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Дейр-эз-Зор: армия Сирии и союзники начали штурм города Абу-Кемаль
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    Дейр-эз-Зор: армия Сирии и союзники начали штурм города Абу-Кемаль

    13:49  16 Ноября 2017
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    Дейр-эз-Зор: армия Сирии и союзники начали штурм города Абу-Кемаль

    Абу-Кемаль, 16 ноября. Правительственные войска начали штурм передовых позиций «Исламского государства»1 в городе Абу-Кемаль.

    Ливанское информационное агентство сообщило со ссылкой на военные источники в провинции Дейр-эз-Зор, что правительственные войска начали штурмовать позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в населенном пункте Абу-Кемаль.

    Отмечается, что в атаку вместе с сирийскими армейцами идут подразделения ливанского движения сопротивления «Хезболла» и бойцы иранского «Корпуса стражей Исламской революции».

    Ранее сообщалось, что массированную подготовку к штурму провели ВКС РФ, военные летчики уничтожили большое количество живой силы, бронетехники и опорных пунктов игиловцев в окрестностях Абу-Кемаля.

    Дейр-эз-Зор: армия Сирии и союзники начали штурм города Абу-Кемаль

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #вкс рф #саа #дейр-эз-зор #хезболла #абу-кемаль
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