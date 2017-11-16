Дейр-эз-Зор: армия Сирии и союзники начали штурм города Абу-Кемаль

Абу-Кемаль, 16 ноября. Правительственные войска начали штурм передовых позиций «Исламского государства»1 в городе Абу-Кемаль.

Ливанское информационное агентство сообщило со ссылкой на военные источники в провинции Дейр-эз-Зор, что правительственные войска начали штурмовать позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в населенном пункте Абу-Кемаль.

Отмечается, что в атаку вместе с сирийскими армейцами идут подразделения ливанского движения сопротивления «Хезболла» и бойцы иранского «Корпуса стражей Исламской революции».

Ранее сообщалось, что массированную подготовку к штурму провели ВКС РФ, военные летчики уничтожили большое количество живой силы, бронетехники и опорных пунктов игиловцев в окрестностях Абу-Кемаля.

1 Организация запрещена на территории РФ.