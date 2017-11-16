Проект резолюции США по мандату механизма ООН и ОЗХО не имеет шансов на принятие — Лавров

Москва, 16 ноября. Американский вариант резолюции СБ ООН о продлении мандата Совместного механизма ООН и ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) по расследованию химических атак в Сирийской Арабской Республике не имеет никаких шансов на принятие. Об этом в четверг заявил глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров.

По словам российского министра, резолюция Соединенных Штатов направлена на то, чтобы «не менять ничего, ни одной буквы в тех действиях, которые предпринимает этот инструмент в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия».

Лавров подчеркнул, что цель американской резолюции заключается в том, чтобы продлить мандат механизма, поприветствовав и утвердив те методы, которыми данный механизм пользуется, добавив, что это недопустимо.