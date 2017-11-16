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Проект резолюции США по мандату механизма ООН и ОЗХО не имеет шансов на принятие — Лавров
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    Проект резолюции США по мандату механизма ООН и ОЗХО не имеет шансов на принятие — Лавров

    13:43  16 Ноября 2017  /обновлено: 14:07  16 Ноября 2017
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    Проект резолюции США по мандату механизма ООН и ОЗХО не имеет шансов на принятие — Лавров

    Москва, 16 ноября. Американский вариант резолюции СБ ООН о продлении мандата Совместного механизма ООН и ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) по расследованию химических атак в Сирийской Арабской Республике не имеет никаких шансов на принятие. Об этом в четверг заявил глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров. 

    По словам российского министра, резолюция Соединенных Штатов направлена на то, чтобы «не менять ничего, ни одной буквы в тех действиях, которые предпринимает этот инструмент в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия».

    Проект резолюции США по мандату механизма ООН и ОЗХО не имеет шансов на принятие — Лавров

    Лавров подчеркнул, что цель американской резолюции заключается в том, чтобы продлить мандат механизма, поприветствовав и утвердив те методы, которыми данный механизм пользуется, добавив, что это недопустимо.

    «…Это абсолютно неприемлемо, поэтому американская резолюция никаких шансов не имеет на то, чтобы быть принятой», — подытожил он.

    Автор: Дана Балан
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