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Украина
Украина объявила о семилетнем рекорде транзита российского газа
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    Украина объявила о семилетнем рекорде транзита российского газа

    14:13  16 Ноября 2017
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    Украина объявила о семилетнем рекорде транзита российского газа

    Киев, 16 ноября. Транзит российского газа через территорию Украины в 2017 году достиг рекордных за последние семь лет показателей — 80,8 миллиарда кубометров. Об этом в четверг сообщили представители компании «Укртрансгаз».

    «По состоянию на 13 ноября 2017 года оператор украинской газотранспортной системы осуществил транзит в европейские страны рекордных за последние семь лет 80,8 миллиарда кубометров природного газа», — указано в заявлении.

    Непосредственно транзит голубого топлива за аналогичный период 2016 года составил 68,8 миллиарда кубометров.

    «Что на 15% или 12 миллиардов кубометров меньше, чем в текущем году», — отметила пресс-служба «Укртрансгаза».

    Напомним, ранее народный депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич заявил о том, что цены на газ на Украине за последние несколько лет выросли в 10 раз.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #рф #газ
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