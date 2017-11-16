Украина объявила о семилетнем рекорде транзита российского газа

Киев, 16 ноября. Транзит российского газа через территорию Украины в 2017 году достиг рекордных за последние семь лет показателей — 80,8 миллиарда кубометров. Об этом в четверг сообщили представители компании «Укртрансгаз».

«По состоянию на 13 ноября 2017 года оператор украинской газотранспортной системы осуществил транзит в европейские страны рекордных за последние семь лет 80,8 миллиарда кубометров природного газа», — указано в заявлении.

Непосредственно транзит голубого топлива за аналогичный период 2016 года составил 68,8 миллиарда кубометров.

«Что на 15% или 12 миллиардов кубометров меньше, чем в текущем году», — отметила пресс-служба «Укртрансгаза».

Напомним, ранее народный депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич заявил о том, что цены на газ на Украине за последние несколько лет выросли в 10 раз.