Смерть 21-летнего рэпера Lil Peep попала на видео

Нью-Йорк, 16 ноября. Лучший друг американского рэпера Lil Peep снял его смерть на видео и опубликовал в Интернете.

Запись появилась на странице в Instagram некого Bexey, который считался хорошим приятелем 21-летнего музыканта, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание GOT.

В статье отмечается, что в момент съемки Bexey не знал, что его товарищ умирает от передозировки наркотиками. На кадрах видео можно заметить Lil Peep с запрокинутой головой в бессознательном состоянии. После этого трансляция обрывается. Когда стало известно о причинах смерти музыканта, запись была удалена.

«Мой брат только что умер на моих руках», — заявил Bexey в следующем ролике.

Ранее сообщалось, что российский рэпер Oxxxymiron прокомментировал смерть американского музыканта.

Напомним, что рэпер Lil Peep, более известный как Густав Ар, скончался в собственном трейлере перед концертом в Тусоне.

Gone Way Too Soon.

Rapper. Activist. Artist.

Ξ Lil Peep | 11/1/1996 - 11/15/2017 Ξ pic.twitter.com/AVWjjWmAMQ — #BRN (@BlackRailNation) November 16, 2017

Тело музыканта обнаружили его друзья. Они же обратились за помощью к медикам, думая, что Lil Peep все еще жив.

Американский рэпер Lil Peep получил широкую известность после выхода клипов на треки «benz truck», «white wine», «Awful Things» и «The Way I See Things». Видео собрали более 5 млн просмотров в YouTube.