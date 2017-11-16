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Смерть 21-летнего рэпера Lil Peep попала на видео
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    Смерть 21-летнего рэпера Lil Peep попала на видео

    14:00  16 Ноября 2017
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    Смерть 21-летнего рэпера Lil Peep попала на видео

    Нью-Йорк, 16 ноября. Лучший друг американского рэпера Lil Peep снял его смерть на видео и опубликовал в Интернете.

    Запись появилась на странице в Instagram некого Bexey, который считался хорошим приятелем 21-летнего музыканта, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание GOT.

    В статье отмечается, что в момент съемки Bexey не знал, что его товарищ умирает от передозировки наркотиками. На кадрах видео можно заметить Lil Peep с запрокинутой головой в бессознательном состоянии. После этого трансляция обрывается. Когда стало известно о причинах смерти музыканта, запись была удалена.

    «Мой брат только что умер на моих руках», — заявил Bexey в следующем ролике.

    Ранее сообщалось, что российский рэпер Oxxxymiron прокомментировал смерть американского музыканта.

    Напомним, что рэпер Lil Peep, более известный как Густав Ар, скончался в собственном трейлере перед концертом в Тусоне.

    Тело музыканта обнаружили его друзья. Они же обратились за помощью к медикам, думая, что Lil Peep все еще жив.

    Американский рэпер Lil Peep получил широкую известность после выхода клипов на треки «benz truck», «white wine», «Awful Things» и «The Way I See Things». Видео собрали более 5 млн просмотров в YouTube.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #музыка #видео #рэпер #lil peep #хип-хоп
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