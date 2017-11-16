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Человеческие останки нашли в берлоге медведя на Ямале
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    Человеческие останки нашли в берлоге медведя на Ямале

    13:39  16 Ноября 2017
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    Человеческие останки нашли в берлоге медведя на Ямале

    Салехард, 16 ноября. Полицейские Ямала обнаружили человеческие останки в берлоге медведя.

    В 115 километрах от села Гыда в Тазовском районе сотрудники полиции, искавшие пропавшего человека, наткнулись на медвежью берлогу. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе СКР по Ямалу, животное напало на полицейских, они вынуждены были застрелить его.

    При осмотре берлоги обнаружены фрагменты одежды и человеческие останки. По предварительной версии, это останки 25-летнего молодого человека, пропавшего в этой местности 7 ноября. Родственники смогли опознать одежду, найденную в берлоге.

    По данному факту проводится проверка. 

    Автор: Юлия Кошкина
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    #ямал #смерть #медведь #останки
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