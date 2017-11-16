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Украина
Католическое Рождество объявили выходным днем на Украине
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    Католическое Рождество объявили выходным днем на Украине

    13:37  16 Ноября 2017  /обновлено: 13:40  16 Ноября 2017
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    Католическое Рождество объявили выходным днем на Украине

    Киев, 16 ноября. Верховная рада Украины сделала католическое Рождество 25 декабря официальным праздником и выходным днем. За соответствующий закон проголосовали сегодня 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Поправки приняли, несмотря на то, что Рождество по григорианскому календарю на Украине празднуют только около 30% жителей из католических и протестантских общин.

    Помимо этого, парламентарии отметили официальный выходной 2 мая, оставив для отдыха только 1 мая.

    Отметим, что такое решение Рады вызвало удивление украинцев. Так, один из микроблогеров заметил, что он не против выходного, но «это странно, конечно».

    Один из пользователей предположил, что так власти и вовсе хотят отменить празднование Рождества 7 января, и все это «хитрый план».

     

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #рада #рождество
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