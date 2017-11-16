Католическое Рождество объявили выходным днем на Украине

Киев, 16 ноября. Верховная рада Украины сделала католическое Рождество 25 декабря официальным праздником и выходным днем. За соответствующий закон проголосовали сегодня 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Поправки приняли, несмотря на то, что Рождество по григорианскому календарю на Украине празднуют только около 30% жителей из католических и протестантских общин.

Помимо этого, парламентарии отметили официальный выходной 2 мая, оставив для отдыха только 1 мая.

Отметим, что такое решение Рады вызвало удивление украинцев. Так, один из микроблогеров заметил, что он не против выходного, но «это странно, конечно».

Теперь у нас рождество официально празднуется дважды - сначала католическое 25-го декабря, потом православное 7-го января. Я не против выходного, но это странно, конечно. — Карикатурист (@nightseparator) November 16, 2017

Один из пользователей предположил, что так власти и вовсе хотят отменить празднование Рождества 7 января, и все это «хитрый план».