В Крыму заявили о готовности «принять» Мелитополь: Родная гавань ждет

Симферополь, 16 ноября. В случае, если Мелитополь выйдет из состава Украины и присоединится к России, он может войти в состав Республики Крым, заявил в четверг депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко.

Козенко пообещал инициировать рассмотрение вопроса по изменению границ Республики, если это будет необходимо, соответствующий пост депутат опубликовал накануне на своей странице в Facebook.

Его заявление стало ответом на выступление в Раде украинского депутата Евгения Балицкого, который пригрозил уехать в Россию «вместе с Мелитополем» из-за политики националистов.

Козенко назвал выступление Балицкого смелым и пожелал ему и Мелитополю успеха в защите своих интересов перед Киевом. Депутат российской Госдумы также напомнил, что в XIX веке Мелитополь входил в состав Таврической губернии, то есть был частью Крыма. На основе этого Козенко предположил, что мелитопольцы вправе провести референдум и самостоятельно определить, в границах какого государства хотят жить.