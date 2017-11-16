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В Крыму заявили о готовности «принять» Мелитополь: Родная гавань ждет
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    В Крыму заявили о готовности «принять» Мелитополь: Родная гавань ждет

    16:20  16 Ноября 2017
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    Крым готов принять «уходящий с Украины» Мелитополь в состав республики

    Симферополь, 16 ноября. В случае, если Мелитополь выйдет из состава Украины и присоединится к России, он может войти в состав Республики Крым, заявил в четверг депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко.

    Козенко пообещал инициировать рассмотрение вопроса по изменению границ Республики, если это будет необходимо, соответствующий пост депутат опубликовал накануне на своей странице в Facebook. 

    Его заявление стало ответом на выступление в Раде украинского депутата Евгения Балицкого, который пригрозил уехать в Россию «вместе с Мелитополем» из-за политики националистов.

    Козенко назвал выступление Балицкого смелым и пожелал ему и Мелитополю успеха в защите своих интересов перед Киевом. Депутат российской Госдумы также напомнил, что в XIX веке Мелитополь входил в состав Таврической губернии, то есть был частью Крыма. На основе этого Козенко предположил, что мелитопольцы вправе провести референдум и самостоятельно определить, в границах какого государства хотят жить.

    «Если всё-таки произойдёт такое народное волеизъявление, буду инициировать изменение административных границ Республики Крым с включением Мелитополя. (…) В общем, родная гавань ждёт Мелитополь», — пишет Козенко.

    Автор: Алексей Громов
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    #крым #козенко #мелитополь
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