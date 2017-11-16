Лавров назвал абсурдными заявления США о законности нахождения их войск в Сирии

Москва, 16 ноября. Россия считает абсурдными заявления Пентагона о том, что США находятся в Сирии на основании решения Совбеза ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал абсурдными заявления Минобороны США о законности нахождения их войск в Сирии. Таким образом он прокомментировал слова Джеймса Мэттиса о том, что Совбез ООН якобы санкционировал американскую операцию в САР.

«Министр обороны США заявил, что есть решение Совета Безопасности ООН, которое позволяет Вашингтону иметь свои войска на территории Сирии. Мы незамедлительно поинтересовались в Госдепартаменте, какие конкретно решения имеются в виду», — сказал высокопоставленный российский дипломат.

Лавров подчеркнул, что представитель внешнеполитического ведомства США «невнятно ответил…явно понимал абсурдность заявлений о наличии якобы легитимных основания» нахождения американских ВС в Сирии. Глава российского МИД добавил, что диалог по этому вопросу продолжается.

Ранее Лавров прокомментировал поступающие данные о сотрудничестве США и запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1, отметив, что прямых доказательств нет, но с информацией необходимо разобраться.

1 Организация запрещена на территории РФ.