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Лавров назвал абсурдными заявления США о законности нахождения их войск в Сирии
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    Лавров назвал абсурдными заявления США о законности нахождения их войск в Сирии

    13:32  16 Ноября 2017  /обновлено: 14:28  16 Ноября 2017
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    Лавров назвал абсурдными заявления США о законности нахождения их войск в Сирии

    Москва, 16 ноября. Россия считает абсурдными заявления Пентагона о том, что США находятся в Сирии на основании решения Совбеза ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 

     Глава МИД России Сергей Лавров назвал абсурдными заявления Минобороны США о законности нахождения их войск в Сирии. Таким образом он прокомментировал слова Джеймса Мэттиса о том, что Совбез ООН якобы санкционировал американскую операцию в САР. 

    «Министр обороны США заявил, что есть решение Совета Безопасности ООН, которое позволяет Вашингтону иметь свои войска на территории Сирии. Мы незамедлительно поинтересовались в Госдепартаменте, какие конкретно решения имеются в виду», — сказал высокопоставленный российский дипломат. 

    Лавров подчеркнул, что представитель внешнеполитического ведомства США «невнятно ответил…явно понимал абсурдность заявлений о наличии якобы легитимных основания» нахождения американских ВС в Сирии. Глава российского МИД добавил, что диалог по этому вопросу продолжается.

    Ранее Лавров прокомментировал поступающие данные о сотрудничестве США и запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1, отметив, что прямых доказательств нет, но с информацией необходимо разобраться

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сша #сирия #лавров #мид рф
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