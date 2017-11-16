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Лавров: С данными о сотрудничестве коалиции США и ИГ в Сирии необходимо разобраться
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    Лавров: С данными о сотрудничестве коалиции США и ИГ в Сирии необходимо разобраться

    13:31  16 Ноября 2017  /обновлено: 14:05  16 Ноября 2017
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    Лавров: С данными о сотрудничестве коалиции США и ИГ в Сирии необходимо разобраться

    Москва, 16 ноября. В настоящее время у России нет прямых доказательств сговора между международной коалицией, возглавляемой США и террористами запрещенного в России «Исламского государства»1 в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, однако с поступающими данными на эту тему необходимо разбираться.

    По словам министр, тот факт, что боевики в Сирии смогли выйти из осажденного города целыми и невредимыми, повлиял на ситуацию на земле. Лавров подчеркнул, что это «реальная картина».

    «Говорить о сговоре я не могу, мы оперируем фактами, — отметил Лавров. — Действия сирийской армии при поддержке ВКС РФ по ликвидации остатков боевиков ИГИЛ1, конечно же, были тем самым затруднены, и потребуется больше времени, чтобы достичь поставленных задач».

    Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что располагают фактами, доказывающими сговор между международной коалицией и боевиками ИГ1 в Сирии. По данным российского военного ведомства, авиация коалиции во главе с США препятствовала ударам ВКС РФ по отступающим из Абу-Кемаля террористам, заявляя, что те являются «военнопленными».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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