ВКС РФ модернизирует весь парк сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160

Казань, 16 ноября. В ближайшие годы российское военное ведомство намерено заменить весь имеющийся у ВКС РФ парк сверхзвуковых стратегических ракетноносцев Ту-160 модернизированными моделями. Об этом сообщил сегодня командующий дальней авиации ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш на церемонии выкатки опытного образца воспроизведенного Ту-160.

«Этот самолет — первый произведенный в рамках программы воспроизводства стратегического бомбардировщика». — рассказал генерал Кобылаш.

По словам Кобылаша, технологические мощность позволят в достаточно сжатые сроки заменить весь парк сверхзвуковых ракетоносцев новыми образцами. Перед этим опытный образец должен будет пройти наземные испытания, а летчики-испытатели Минобороны должны подтвердить его соответствие заявленным требованиям.

«Я знаю, что есть определенные планы, которые предполагают, что эти машины скоро будут поступать в вооруженные силы, к нам, в дальнюю авиацию, и заступят на свое боевое дежурство» — передает РИА Новости слова командующего стратегической авиацией.

Первый полет модернизированного образца должен состояться в феврале следующего года. Предполагается, что серийное производство модернизированных Ту-160 стартует в 2020–2021 годах и будет произведено около 50 таких самолетов.