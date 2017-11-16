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Россия
ВКС РФ модернизирует весь парк сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160
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    ВКС РФ модернизирует весь парк сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160

    13:56  16 Ноября 2017
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    ВКС РФ модернизирует весь парк сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160

    Казань, 16 ноября. В ближайшие годы российское военное ведомство намерено заменить весь имеющийся у ВКС РФ парк сверхзвуковых стратегических ракетноносцев Ту-160 модернизированными моделями. Об этом сообщил сегодня командующий дальней авиации ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш на церемонии выкатки опытного образца воспроизведенного Ту-160.

    «Этот самолет — первый произведенный в рамках программы воспроизводства стратегического бомбардировщика». — рассказал генерал Кобылаш.

    По словам Кобылаша, технологические мощность позволят в достаточно сжатые сроки заменить весь парк сверхзвуковых ракетоносцев новыми образцами. Перед этим опытный образец должен будет пройти наземные испытания, а летчики-испытатели Минобороны должны подтвердить его соответствие заявленным требованиям.

    «Я знаю, что есть определенные планы, которые предполагают, что эти машины скоро будут поступать в вооруженные силы, к нам, в дальнюю авиацию, и заступят на свое боевое дежурство» — передает РИА Новости слова командующего стратегической авиацией.

    ВКС РФ модернизирует весь парк сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160

    Первый полет модернизированного образца должен состояться в феврале следующего года. Предполагается, что серийное производство модернизированных Ту-160 стартует в 2020–2021 годах и будет произведено около 50 таких самолетов.

    Автор: Валентин Меликов
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