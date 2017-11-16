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Сирия обвинила Израиль в нанесении очередного авиаудара, есть погибшие
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    Сирия обвинила Израиль в нанесении очередного авиаудара, есть погибшие

    13:39  16 Ноября 2017
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    Сирия обвинила Израиль в нанесении очередного авиаудара, есть погибшие

    Дамаск, 16 ноября. Командование Сирийской арабской армии сообщило, что ВВС Израиля нанесли по позициям САА в районе Бейт-Джинн очередной авиаудар.

    Командование САА сообщило, что израильские самолеты атаковали позиции 42-й бригады 4-й механизированной дивизии правительственных войск Сирии около Голанских высот в районе Бейт-Джинн. По данным информационного агентства «Аль-Масдар» в результате ракетно-бомбового удара погибли четверо военнослужащих.

    Израильская сторона пока не прокомментировала это заявление. Последовала реакция со стороны главарей террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), которые взяли ответственность за взрыв на себя. Боевики утверждают, что позиции САА были поражены выстрелом ПТРК террористов. Вызывает сомнение, что опытные военные сирийской армии могли спутать авиационный удар с попаданием противотанковой управляемой ракеты.

    Сирия обвинила Израиль в нанесении очередного авиаудара, есть погибшие

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #джебхат ан-нусра #голанские высоты #ввс израиля
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