Книжный союз попросил Путина сделать 2019-й годом Даниила Гранина

Санкт-Петербург, 16 ноября. В России 2019 год может стать годом писателя Даниила Гранина, заявил глава российского книжного союза Сергей Степашин на полях Международного культурного форума.

В северной столице России стартовал Международный культурный форум. По словам главы российского книжного союза Сергея Степашина, в 2017 году мероприятие проводится без писателя Даниила Гранина.

«В этом году презентовали его книгу, и он был с нами. А сейчас его нет. По согласованию с друзьями из Книжного союза я написал письмо к президенту Владимиру Путину с просьбой сделать 2019 годом Даниила Гранина», — сообщил Степашин.

Напомним, писатель Гранин скончался в июле 2017 года, не дожив до своего столетнего юбилея 1,5 года. Власти Петербурга планируют отметить 100 лет со дня рождения, придав мероприятиям международный статус, пишет «Комсомольская правда — в Петербурге».