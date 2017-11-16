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Книжный союз попросил Путина сделать 2019-й годом Даниила Гранина
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    Книжный союз попросил Путина сделать 2019-й годом Даниила Гранина

    14:47  16 Ноября 2017
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    Книжный союз попросил Путина сделать 2019-й годом Даниила Гранина

    Санкт-Петербург, 16 ноября. В России 2019 год может стать годом писателя Даниила Гранина, заявил глава российского книжного союза Сергей Степашин на полях Международного культурного форума.

    В северной столице России стартовал Международный культурный форум. По словам главы российского книжного союза Сергея Степашина, в 2017 году мероприятие проводится без писателя Даниила Гранина. 

    «В этом году презентовали его книгу, и он был с нами. А сейчас его нет. По согласованию с друзьями из Книжного союза я написал письмо к президенту Владимиру Путину с просьбой сделать 2019 годом Даниила Гранина», — сообщил Степашин. 

    Напомним, писатель Гранин скончался в июле 2017 года, не дожив до своего столетнего юбилея 1,5 года. Власти Петербурга планируют отметить 100 лет со дня рождения, придав мероприятиям международный статус, пишет «Комсомольская правда — в Петербурге»

    Книжный союз попросил Путина сделать 2019-й годом Даниила Гранина

    Автор: Ирина Селезнева
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    #петербург #гранин
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