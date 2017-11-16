Аргентина надеется, что Путин приедет в Буэнос-Айрес на саммит G20

Москва, 16 ноября. Власти Аргентины надеются, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20, который пройдет в 2018 году в Буэнос-Айресе, сказал аргентинский министр иностранных дел Хорхе Фори.

Глава российского МИД Сергей Лавров провел переговоры с аргентинским коллегой Хорхе Фори. По словам Фори, будущий год богат на различные мероприятия — Аргентина принимает «Большую двадцатку», а Россия — мундиаль.

Министр подчеркнул, что это хорошая возможность для контактов на высшем уровне. Глава дипведомства заявил, что президент Маурисио Макри сможет посетить Россию в первом полугодии. В октябре Буэнос-Айрес ожидает приезда Владимира Путина на саммит G20. Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган планирует визит в Россию 22 ноября.