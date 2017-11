Американские истребители F-15 не смогли обнаружить таинственный «белый самолет» в небе над Орегоном

Американские истребители F-15 не смогли перехватить неизвестный «белый самолет», который не фиксировали радары. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи автора Тайлера Рогоуэя «Airliners And F-15s Involved In Bizarre Encounter With Mystery Aircraft Over Oregon» («В небе над Орегоном несколько авиалайнеров и истребителей F-15 встретились с неопознанным летательным аппаратом»), опубликованной на thedrive.com.

Федеральное управление гражданской авиации США и ВВС США лишь сейчас решили поведать общественности о том, что в октябре этого года в небе над Орегоном произошла странная встреча нескольких самолетов с неопознанным летательным аппаратом.

Очень странный инцидент произошел в небе над Орегоном 25 октября 2017 года. Неопознанный самолет летал в дневное время в потоке пассажирских авиалайнеров, которые направлялись с юга на север (из Калифорнии в Неваду) и пролетали над такими городами, как Портленд и Сиэтл. Это необычное явление было зафиксировано примерно в 16.30, неподалеку от границы Калифорнии с Орегоном. Неопознанный летательный аппарат был замечен всеми пилотами на данном маршруте, кроме того, его присутствие зафиксировала служба управления воздушным движением, а впоследствии в Федеральном управлении гражданской авиации США и ВВС США подтвердили, что этот инцидент действительно произошел.

На самом деле, первые сообщения об инциденте я получил практически сразу после того, он был зафиксирован, — мне о нем рассказали мои друзья, работающие в авиации. Правда, тогда речь шла о мелких деталях, и все это звучало так, будто это была какая-то ошибка или ложная тревога, ведь такое случается довольно часто, особенно когда самолеты с плохими радиоприемниками или транспондерами случайно отклоняются от курса. Однако спустя несколько дней после того, как произошел инцидент, стало казаться, что в этой истории есть доля правды, к тому же, нам не раскрывают почти никаких деталей произошедшего.

На портале Reddit я позже наткнулся на один пост, предположительно написанный пилотом, который работал в тот день на северо-западном маршруте.

«Недавно приземлился в Сиэтле, выйдя из пространства над заливом. Все время, пока мы летели над Южным Орегоном, мы слушали диспетчерскую службу Сиэтла. Диспетчеры пытались отследить и установить контакт с самолетом без транспондера, который не отвечал на сообщения диспетчерского центра. Несколько экипажей самолетов смогли заметить этот летательный аппарат визуально, однако никто не находился достаточно близко, чтобы разглядеть тип воздушного судна. После приземления мы узнали, что радары центра управления практически не могли отследить тот самолет. Странно! Моя теория заключается в том, что они перевозили наркотики в Канаду. Пока в новостях ничего не смог найти об этом».

Спустя еще несколько дней Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что произошедший инцидент заставил службу выслать несколько истребителей F-15 на разведку. Согласно информации, предоставленной NORAD, Федеральное управление гражданской авиации США обратилось к NORAD за помощью, чтобы идентифицировать неопознанный «белый самолет», который не могут отследить радары. NORAD также сообщило, что к тому времени, когда военные самолеты добрались до пункта назначения, таинственный летательный аппарат уже исчез. Похоже, что этот таинственный самолет двигался довольно быстро — по крайней мере, с той же скоростью, что и воздушные суда вокруг него.

Очевидно, что такой инцидент должен был повлечь за собой серьезные последствия. Наличие в небе неопознанного самолета, который не появляется на радаре и пересекает маршруты пассажирских авиалайнеров в течение продолжительных периодов времени, — это не то, от чего можно просто отмахнуться, особенно учитывая текущий кризис глобальной безопасности и настоящий уровень террористической угрозы.

Несколько моих коллег считают, что правительство проводило тайные испытания, и объяснений ждать не стоит. На портале Reddit многие пользователи предполагают, что это мог быть контрабандный самолет или секретный военный планер. Ни подтвердить, ни опровергнуть эти теории мы не можем. Однако кажется странным, что контрабандисты решили летать средь бела дня в районе, в котором они определенно будут замечены.

Одно можно сказать однозначно: неопознанный «белый самолет» действительно пролетел над Орегоном в тот день в октябре, и ВВС США и Федеральное управление гражданской авиации признали, что это произошло. Тот факт, что ВВС США не смогли поймать или даже обнаружить тот неопознанный самолет с применением их передовых датчиков на истребителях F-15, добавляет этой истории загадочности.

В любом случае, мы будем держать вас в курсе по поводу этого таинственного «белого НЛО» и последствий его появления по мере поступления новой информации.