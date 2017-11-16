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Медики прокомментировали идею кормить российских солдат медом
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    Медики прокомментировали идею кормить российских солдат медом

    13:38  16 Ноября 2017
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    Медики прокомментировали идею кормить российских солдат медом

    Москва, 16 ноября. Российские медики поделились мнением по поводу идеи кормить военнослужащих армии РФ продуктами пчеловодства.

    Мед — гораздо более полезный продукт, чем сахар, который традиционно выдают в столовой российским солдатам, отметила диетолог Елена Соломатина. Он помогает организму вырабатывать гормоны удовольствия и способствует хорошему сну, однако у него есть и свои недостатки. Об этом врач-диетолог рассказала «Утро.ру». Эксперт отметила, что если потреблять мед бесконтрольно, то уровень глюкозы в крови может резко вырасти, а это потенциально может привести к диабету. К тому же, отметила врач, мед является сильным аллергеном, который попросту противопоказан многим людям.

    Специалист в области апитерапии Константин Смирнов в то же время отметил, что едва ли военнослужащих будут снабжать настоящим медом, а суррогат большой пользы для солдат все равно не принесет. 

    Напомним, ранее депутаты Госдумы РФ направили официальный запрос в адрес главы военного ведомства России Сергея Шойгу с предложением включить в рацион военнослужащих мед.

    Автор: Федор Веснин
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    #здоровье #мед #солдаты #польза
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