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Эрдоган вновь хочет встретиться с Путиным в Сочи на саммите по Сирии
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    Эрдоган вновь хочет встретиться с Путиным в Сочи на саммите по Сирии

    13:32  16 Ноября 2017
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    Эрдоган вновь хочет встретиться с Путиным в Сочи на саммите по Сирии

    Анкара, 16 ноября. Турецкий президент Реджеп Эрдоган нанесет официальный визит в Россию 22 ноября, сообщает газета «Миллиет».

    Как отмечает телеканал ТРТ, во время визита турецкий лидер рассчитывает встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. При этом телеканал NTV сообщает, что Эрдоган примет участие в трехсторонних переговорах 22 ноября в Сочи между Россией, Турцией и Ираном по Сирии. Владимир Путин также примет участие во встрече.

    В свою очередь, в Кремле не стали отвечать на вопрос, действительно ли планируется такая встреча, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник Владимир Путин принял в сочинской резиденции Бочаров Ручей Эрдогана, прибывшего в Сочи с рабочим визитом. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президенты провели ревизию двусторонних отношений, а затем уже в расширенно составе провели дискуссию о Сирии.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #эрдоган
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