Печальная история: президент Венгрии раскаялся в поддержке Украины в ЕС

Будапешт, 16 ноября. Будапешт активно поддерживал сближение Украины и Евросоюза, однако эти шаги вылились в «печальную историю», заявил президент Венгрии Виктор Орбан.

Орбан на встрече с зарубежными венгерскими диаспорами обратил внимание на историю отношений Киева и Будапешта. Глава государства отметил, что националистическая политика Украины испортила их.

Он напомнил, что Будапешт поддерживал украинскую власть даже «в самых жарких европейских дебатах». Глава Венгрии подчеркнул, что его страна выступала за тесные связи Украины и ЕС.

«Я был одним из тех – а порой даже ведущим игроком – кто успешно продвигал предоставление Украине безвизового режима с ЕС, — рассказал Орбан. — Увы, но для нас все это вылилось в печальную историю».

По его словам, Киев обещал ни при каких обстоятельствах не лишать прав представителей венгерской общины на Украине, однако именно это и произошло.

«Произошло за один день. Это охладило дружбу Венгрии и Украины, — констатировал он. — Очень трудно сотрудничать со страной, которая явно дискриминирует наших соотечественников, проживающих на ее территории».

Он добавил, что на Украине готовят минимум три закона, которые будут нарушать европейские стандарты — о гражданстве, об использовании языка и о реституции церковной собственности.

«И если сейчас не дать Киеву понять, что страна, которая стремится в Европу, должна соответствовать европейским стандартам, мы столкнемся с аналогичной ситуацией», — заключил президент Венгрии.

Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что в ближайшее время у Украины могут появиться проблемы, связанные с национальными интересами Киева, передает Ura.Ru.