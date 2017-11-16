Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
МИД РФ попросил США «перестать играть в игры»
Политика
МИД РФ попросил США «перестать играть в игры»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МИД РФ попросил США «перестать играть в игры»

    13:18  16 Ноября 2017
    59

    МИД РФ попросил США «перестать играть в игры»

    Москва, 16 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обнародование американскими спецслужбами данных о банковских транзакциях диппредставительств России, призвала США вернуться к «нормальному ответственному дипломатическому общению».  

    «Это классика дезинформации. В очередной раз требуем от американских властей перестать играть в подобные игры и вернуться к нормальному ответственному дипломатическому общению», — заявила Захарова.

    Ранее стало известно, что ресурс BuzzFeed опубликовал заметку о том, что Федеральное бюро расследований (ФБР) начало расследование по факту якобы «денежных переводов российского министерства иностранных дел посольствам России на сумму порядка 400 тысяч долларов с обозначением платежа «на проведение предвыборной кампании». 

    Как передавало «URA.RU», Захарова назвала данную новость BuzzFeed не «милым фейком», а «крупной дезинформацией».

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #захарова #мид
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        12:37   16 Ноября 2017
        280
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        1056
        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        9:10   16 Ноября 2017
        26315
        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        7:19   16 Ноября 2017
        337