МИД РФ попросил США «перестать играть в игры»

Москва, 16 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обнародование американскими спецслужбами данных о банковских транзакциях диппредставительств России, призвала США вернуться к «нормальному ответственному дипломатическому общению».

«Это классика дезинформации. В очередной раз требуем от американских властей перестать играть в подобные игры и вернуться к нормальному ответственному дипломатическому общению», — заявила Захарова.

Ранее стало известно, что ресурс BuzzFeed опубликовал заметку о том, что Федеральное бюро расследований (ФБР) начало расследование по факту якобы «денежных переводов российского министерства иностранных дел посольствам России на сумму порядка 400 тысяч долларов с обозначением платежа «на проведение предвыборной кампании».

Как передавало «URA.RU», Захарова назвала данную новость BuzzFeed не «милым фейком», а «крупной дезинформацией».