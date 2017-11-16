Вучич рассказал о требованиях Брюсселя по Косово для вступления Сербии в ЕС

Брюссель, 16 ноября. Европейский союз требует от Сербии де-юре обязывающих документов по вопросу непризнанного Косова, иначе страна не сможет вступить в ЕС. Об этом заявил в четверг сербский лидер Александар Вучич по итогам прошедших 15 ноября переговоров в столице Бельгии.

«Вы должны нормализовать ситуацию, говорят они, можно толковать это как угодно, но это то, чего они ожидают. Это не признание Косова, пока никто напрямую так не говорит», — отметил он.

Ранее официальный Белград заявил, что не собирается вступать в Североатлантический альянс и никогда не введет антироссийские санкции. Как подчеркнул вице-премьер Сербии, власти «рассчитывают и желают отмены санкций против России как можно скорее».

Накануне сербские политики заявили о том, что намерены признать Крым частью Российской Федерации.