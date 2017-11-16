Сирия: назначен новый командующий Республиканской гвардией на востоке Дамаска

Дамаск, 16 ноября. Перед командующим поставлена задача обеспечить безопасность транспортной базы сирийской армии.

Командование Сирийской арабской армии назначило нового лидера 105-й бригады Республиканской гвардии, которая действует в восточной части провинции Дамаск, сообщает информационный портал «Аль-Масдар». Им стал генерал Мухаммед Найюф, который участвует в столкновениях с боевиками с начала вооруженного конфликта в Сирии.

Отмечается, что перед генералом Найюфом поставлена задача зачистить от боевиков подступы к транспортной базе САА, которая является стратегически важным объектом в регионе. Ранее сообщалось, что исламисты сразу двух группировок пытаются захватить транспортную базу на востоке Дамаска.