Археологи нашли в Крыму усадьбу времен Римской империи

Москва, 16 ноября. Во время строительства трассы «Таврида» в Керчи была обнаружена усадьба середины I века нашей эры, где жили представители среднего класса во времена Римской империи. Кроме того, археологи также нашли украшения, светильник с Кентавром, керамику и другие предметы.

В начале осени крымская новостроечная экспедиция ИА РАН под руководством Сергея Внукова начала исследовать территорию в 15 км к западу от Керчи и обнаружили стоянку эпохи поздней бронзы и сельскую усадьбу. Археологи открыли стоянку XII – VIII вв. до н. э. на западном холме поселения «Городище 11 километра». На ней хорошо сохранились предметы искусства и погребения, украшения, остатки построек, обломки каменных орудий, фрагменты лепной посуды.

Южный склон восточного холма вызвал особый интерес. В эпоху Римской империи на нем была расположена большая сельская усадьба, датированная I веком нашей эры. Археологи раскопали небольшое поселение с башней, небольшими домиками, дворами и улицами. По словам Внукова, в этом месте жил «тогдашний сельский средний класс».

На раскопе найдено более 150 монет, большинство из которых чеканилось на Боспоре в 1-2 веков нашей эры, а также бытовые вещи: пряжки и удила для лошадей, топорики, гвозди, рыболовные крючки, бронзовые ключи, керамический масляный светильник с изображением кентавра, ударяющего в бубен, бронзовые украшения, терракотовые статуэтки, передает агентство «Ридус».

Напомним, ранее археологи обнаружили в Крыму древние ворота в скифскую крепость.