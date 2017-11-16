«Пусть попробуют наш панцирь» — сенатор ответил на возможное увеличение контингента США в Европе

Вооруженные силы США могут перебросить в Европу дополнительные части ударной авиации, дальнобойной артиллерии, бронетехники и систем противоракетной обороны. Об этом сообщил начальник штаба сухопутных войск США генерал Марк Милли.

Соединенные Штаты вряд ли начнут открытое противостояние с Россией, но если что, «пусть попробуют наш «Панцирь», заявил корреспонденту Федерального агентства новостей первый заместитель председателя комитет Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Мне кажется, сухопутные войска, сдерживание с помощью обычных сил и средств играют чрезвычайно важную роль. Военно-воздушные и военно-морские силы и средства очень важны, но я бы рискнул предположить, что сухопутные войска играют диспропорционально большую роль в сдерживании», — подчеркнул Марк Милли.

По его же словам, наличие в Европе сухопутных войск увеличенной численности — это крупное заявление о приверженности Соединенных Штатов НАТО и сигнал любому потенциальному противнику насчет того, что США в действительности привержены Североатлантическому альянсу и защите его членов.

«Заявление очень агрессивное. По сути, заявление ястреба, который, говоря о размещении живой силы и техники, подталкивает Европу к конфронтации с Российской Федерацией. Но экспедиционный корпус никакого влияния на изменение общей ситуации оказывать не будет. Дело в том, что к открытому конфликту американцы никогда не перейдут, потому что они знают, что такое Россия и ее вооруженные силы. А вот нагнетать ситуацию для повышения нервозности и подтягивания к себе союзников по НАТО — повод замечательный. Я не исключаю, что они еще заставят членов НАТО кормить своих военных», — поясняет ситуацию российский сенатор.

При этом член Совета Федерации отметил, что в настоящее время власти США занимаются тем, в чем ранее обвиняли Советский Союз, говоря о размещении его военных баз по всей Восточной Европе.

«По сути, сейчас Пентагон занимается тем же, вот только его войска никогда делать ничего не будут. Американцы никогда не будут воевать за чужие интересы, гибнуть за жителей Европы, им хватило вьетнамского опыта. И Москве не стоит реагировать на очередные русофобские заявления, нам надо спокойно продолжать развивать свои вооруженные силы, выполнять план по перевооружению и модернизации военной техники. Мы к обороне всегда готовы, ну пусть попробуют наш панцирь», — заключил Джабаров.

Напомним, ранее в Пентагоне предложили нарастить численность сил в Европе. По мнению командования, Россия «совершила агрессию» против Грузии и Украины, а также якобы провела «другие операции» против европейских стран «ниже уровня неприкрытой территориальной агрессии».