Приемную Госдумы в Москве эвакуировали после звонка о заложенной бомбе

Москва, 16 ноября. Около 200 человек были экстренно эвакуированы в четверг днем из приемной Государственной думы в центре российской столицы после анонимного звонка о заложенной бомбе.

По информации Федерального агентства новостей, сотрудников Госдумы Федерального Собрания РФ эвакуировали из здания, расположенного по улице Моховая, 7.

На место выехали экстренные службы.

Ранее в Совфеде подтвердили эвакуацию из приемной из-за сообщения о «минировании».