Политолог объяснил, почему вместо Порошенко об обмене пленными заговорила СБУ

По мнению Сергея Маркова, директора Института политических исследований, делегируя Службе безопасности Украины право делать первые заявления об обмене пленными с Донбассом, президент Украины Петр Порошенко пытается оттянуть время, чтобы придумать, как не отпускать всех пленных ополченцев.

Политолог напомнил, что пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сделала заявление о готовности Киева обменять с ДНР и ЛНР пленных по принципу «всех на всех» только после того, как российский президент Владимир Путин встретился с Виктором Медведчуком, возглавляющим движение «Украинский выбор — право народа», а также провел телефонные переговоры с руководителями самопровозглашенных республик.

«Именно Владимир Путин способствовал продвижению вперед процесса обмена пленными. У Порошенко не осталось возможности его сорвать», — подчеркнул в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Сергей Марков.

Он отметил, что заявление Службы безопасности Украины не могло быть сделано без согласования с украинским президентом Петром Порошенко. Как говорит Сергей Марков, у украинского лидера не было возможности проигнорировать встречу Путина с Медведчуком и его телефонные разговоры с Захарченко и Плотницким, но решения о том, как вести себя в сложившейся ситуации, Порошенко пока не принял.

«Другое дело, что украинская сторона постарается отпустить случайных пленных, то есть тех, кого задержали на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, по сути, просто так, а реальных ополченцев, захваченных на поле боя, Киев попытается оставить у себя. В этом суть проблемы. Неизвестно, насколько Порошенко готов отказаться от политики срыва обмена пленными и минских договоренностей», — пояснил директор Института политических исследований.

Он полагает, что руководству ДНР и ЛНР сейчас необходимо продумать, как контролировать честность и прозрачность готовящегося обмена пленными. А Россия, в свою очередь, продолжит ужесточать позицию по Донбассу, считает Сергей Марков.