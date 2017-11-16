Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
СК возбудил уголовное дело об убийстве младенца, труп которого нашли на свалке в Тольятти
Новороссия
Политолог объяснил, почему вместо Порошенко об обмене пленными заговорила СБУ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Политолог объяснил, почему вместо Порошенко об обмене пленными заговорила СБУ

    13:39  16 Ноября 2017
    165

    Политолог объяснил, почему вместо Порошенко об обмене пленными заговорила СБУ

    По мнению Сергея Маркова, директора Института политических исследований, делегируя Службе безопасности Украины право делать первые заявления об обмене пленными с Донбассом, президент Украины Петр Порошенко пытается оттянуть время, чтобы придумать, как не отпускать всех пленных ополченцев.   

    Политолог напомнил, что пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сделала заявление о готовности Киева обменять с ДНР и ЛНР пленных по принципу «всех на всех» только после того, как российский президент Владимир Путин встретился с Виктором Медведчуком, возглавляющим движение «Украинский выбор — право народа», а также провел телефонные переговоры с руководителями самопровозглашенных республик.

    «Именно Владимир Путин способствовал продвижению вперед процесса обмена пленными. У Порошенко не осталось возможности его сорвать», — подчеркнул в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Сергей Марков.

    Он отметил, что заявление Службы безопасности Украины не могло быть сделано без согласования с украинским президентом Петром Порошенко. Как говорит Сергей Марков, у украинского лидера не было возможности проигнорировать встречу Путина с Медведчуком и его телефонные разговоры с Захарченко и Плотницким, но решения о том, как вести себя в сложившейся ситуации, Порошенко пока не принял.  

    Ополченцы Донбасса

    «Другое дело, что украинская сторона постарается отпустить случайных пленных, то есть тех, кого задержали на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, по сути, просто так, а реальных ополченцев, захваченных на поле боя, Киев попытается оставить у себя. В этом суть проблемы. Неизвестно, насколько Порошенко готов отказаться от политики срыва обмена пленными и минских договоренностей», — пояснил директор Института политических исследований.

    Он полагает, что руководству ДНР и ЛНР сейчас необходимо продумать, как контролировать честность и прозрачность готовящегося обмена пленными. А Россия, в свою очередь, продолжит ужесточать позицию по Донбассу, считает Сергей Марков.

    «Россия ужесточила позицию после провала переговоров Суркова и Волкера, который представляет самую экстремистски настроенную часть американских спецслужб», — добавил политолог.

    Автор: Елизавета Садкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #днр #россия #донбасс #украина #порошенко #лнр #марков
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        12:37   16 Ноября 2017
        2105
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        1451
        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        9:10   16 Ноября 2017
        28364
        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        7:19   16 Ноября 2017
        355