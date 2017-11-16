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Россия
МВД сообщит российским банкам о судимости заемщиков
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    МВД сообщит российским банкам о судимости заемщиков

    13:33  16 Ноября 2017
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    МВД сообщит российским банкам о судимости заемщиков

    Москва, 16 ноября. Уже в этом году в России должна начать работу система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) которая позволит банкам и кредитным организациям узнавать данные о своих клиентах по линии МВД: так, кредитные организации смогут узнать о судимости потенциальных заемщиков и отсечь потенциальных мошенников. 

    «Мы ожидаем завершения перехода МВД на СМЭВ-3 до конца этого года, — рассказал глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. — Это крайне важно для банков». 

    По словам Емелина, возможность в любой момент проверить, имеет ли клиент судимость, очень важна для российских кредитных структур. В беседе с газетой «Известия» Емелин сообщил, что объем передаваемых данных в системе СМЭВ вырастет в 200 раз — с 5 мегабайт до 1 гигабайта.

    МВД сообщит российским банкам о судимости заемщиков

    В целом, человеку с непогашенной судимостью достаточно проблематично получить банковский кредит. Однако, как отметили в беседе с изданием представители банковских структур, не всякая судимость станет поводом для отказа в кредите: больше всего банки опасаются осужденных за мошенничество. Предполагается, что будет разработан перечень судимостей, которые не будут препятствием при получении судимости.

    Автор: Валентин Меликов
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