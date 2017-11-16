Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
МИД РФ попросил США «перестать играть в игры»
Происшествия
Мощный взрыв прогремел возле ресторана в Кабуле, есть жертвы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мощный взрыв прогремел возле ресторана в Кабуле, есть жертвы

    12:59  16 Ноября 2017
    34

    Мощный взрыв прогремел возле ресторана в Кабуле, есть жертвы

    Кабул, 16 ноября. Взрыв прогремел около ресторана столице Афганистана, в результате взрыва погибли по меньшей мере два человека, еще восемь пострадали. Об этом сообщает телеканал Tolo News. 

    Согласно данным телеканала, взрывное устройство сдетонировало около заведения, где на тот момент находились представители партии «Исламское общество Афганистана», среди которых был бывшей вице-президент Афганистана, а также бывший советник лидера страны Мохаммада Ашрафа Гани Зия Массуд.

    На месте работают сотрудники правоохранительных органов, место взрыва оцеплено. 

    Другие подробности в настоящее время не поступали. 

    Напомним, 7 ноября смертник ИГ1 (террористическая группировка запрещена в России) атаковал телевизионный центр в Кабуле. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #кабул #афганистан #взрыв #ресторан
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        12:37   16 Ноября 2017
        280
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        1056
        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        9:10   16 Ноября 2017
        26315
        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        7:19   16 Ноября 2017
        337