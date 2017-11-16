Мощный взрыв прогремел возле ресторана в Кабуле, есть жертвы

Кабул, 16 ноября. Взрыв прогремел около ресторана столице Афганистана, в результате взрыва погибли по меньшей мере два человека, еще восемь пострадали. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

Согласно данным телеканала, взрывное устройство сдетонировало около заведения, где на тот момент находились представители партии «Исламское общество Афганистана», среди которых был бывшей вице-президент Афганистана, а также бывший советник лидера страны Мохаммада Ашрафа Гани Зия Массуд.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, место взрыва оцеплено.

Другие подробности в настоящее время не поступали.

Напомним, 7 ноября смертник ИГ1 (террористическая группировка запрещена в России) атаковал телевизионный центр в Кабуле.

1 Организация запрещена на территории РФ.