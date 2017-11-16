Первое издание «Гарри Поттера» продали за рекордную сумму на аукционе

Лондон, 16 ноября. Первое издание книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе за рекордные 106 тысяч фунтов (140 тысяч долларов).

Покупатель предпочел остаться анонимным. Как отмечается на сайте аукционного дома Bonhams, в книге есть личное посвящение Джоан Роулинг, написанное на следующий день после начала продаж ее первой книги.

Напомним, что в период с 1997 по 2007 годы Роулинг выпустила семь книг о приключениях волшебника Гарри Поттера и его друзей. Они были переведены на 59 языков мира. Всего было продано более 450 млн экземпляров.

Как отмечает «Свободная пресса», Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой писательницей Европы по версии журнала Forbes. За последний год ей удалось заработать 95 млн долларов.