Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
МИД РФ попросил США «перестать играть в игры»
Общество
Первое издание «Гарри Поттера» продали за рекордную сумму на аукционе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Первое издание «Гарри Поттера» продали за рекордную сумму на аукционе

    12:52  16 Ноября 2017
    68

    Первое издание «Гарри Поттера» продали за рекордную сумму на аукционе

    Лондон, 16 ноября. Первое издание книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе за рекордные 106 тысяч фунтов (140 тысяч долларов).

    Покупатель предпочел остаться анонимным. Как отмечается на сайте аукционного дома Bonhams, в книге есть личное посвящение Джоан Роулинг, написанное на следующий день после начала продаж ее первой книги.

    Напомним, что в период с 1997 по 2007 годы Роулинг выпустила семь книг о приключениях волшебника Гарри Поттера и его друзей. Они были переведены на 59 языков мира. Всего было продано более 450 млн экземпляров.

    Как отмечает «Свободная пресса», Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой писательницей Европы по версии журнала Forbes. За последний год ей удалось заработать 95 млн долларов.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #джоан роулинг #гарри поттер #аукцион
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        12:37   16 Ноября 2017
        498
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        1125
        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        9:10   16 Ноября 2017
        26574
        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        7:19   16 Ноября 2017
        339