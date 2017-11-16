Президент Аргентины посетит Россию во время ЧМ-2018

Москва, 16 ноября. Президент Аргентины Маурисио Макри планирует посетить Россию в 2018 году во время проведения двадцать первого Чемпионата мира по футболу. Об этом заявил глава министерства иностранных дел южноамериканской страны Хорхе Фори.

«Надеемся на продуктивные переговоры, которые будут очень ценными, потому что мы сможем подготовиться к 2018 году, когда мы ожидаем, что президент нашей республики приедет в Россию», — передает РИА Новости заявление Фори во время общения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Южноамериканский политик также отметил, что переговоры в Москве являются отличной возможностью обсудить отношения России и Аргентины, а также поделиться взглядами на мировую ситуацию.

Обращаясь к главе внешнеполитического ведомства России, Фори отметил огромный опыт Лаврова, занимающего свой пост «большое количество времени». Глава МИД РФ в ответ поздравил южноамериканского коллегу с победой сборной Аргентины в недавнем матче против России. Напомним, поединок на стадионе «Лужники» завершился победой южноамериканцев со счетом 1-0.