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Врачи рассказали о состоянии выжившей в авиакатастрофе под Хабаровском девочки
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    Врачи рассказали о состоянии выжившей в авиакатастрофе под Хабаровском девочки

    12:53  16 Ноября 2017
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    Врачи рассказали о состоянии выжившей в авиакатастрофе под Хабаровском девочки

    Москва, 16 ноября. Нейрохирурги второй краевой клинической больницы в Хабаровске провели обследование девочки, которая выжила после крушения самолета в поселке Нелькан.

    Как сообщил РИА Новости главный врач больницы Наталья Гараева, девочка перенесла обследование хорошо. Тяжелых травм врачи не выявили, но подтвердили черепно-мозговую травму в легкой форме. Ребенок направлен в краевую больницу для лечения перелома.

    Пассажирский самолет L-410 в Хабаровском крае потерпел крушение при посадке. На борту воздушного судна находились семь человек, шесть из них погибли. Из-под обломков самолета извлекли ребенка.

    На данный момент неблагоприятные погодные условия исключили из числа возможных причин падения воздушного судна.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #ребенок #авиакатастрофа
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