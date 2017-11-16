Врачи рассказали о состоянии выжившей в авиакатастрофе под Хабаровском девочки

Москва, 16 ноября. Нейрохирурги второй краевой клинической больницы в Хабаровске провели обследование девочки, которая выжила после крушения самолета в поселке Нелькан.

Как сообщил РИА Новости главный врач больницы Наталья Гараева, девочка перенесла обследование хорошо. Тяжелых травм врачи не выявили, но подтвердили черепно-мозговую травму в легкой форме. Ребенок направлен в краевую больницу для лечения перелома.

Пассажирский самолет L-410 в Хабаровском крае потерпел крушение при посадке. На борту воздушного судна находились семь человек, шесть из них погибли. Из-под обломков самолета извлекли ребенка.

На данный момент неблагоприятные погодные условия исключили из числа возможных причин падения воздушного судна.