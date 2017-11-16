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Российский ведущий пошутил о «русских танках в центре Киева»
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    Российский ведущий пошутил о «русских танках в центре Киева»

    13:07  16 Ноября 2017
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    Российский ведущий в эфире ТВ пошутил про «русские танки в центре Киева»

    Российский ведущий Артем Шейнин в эфире программы «Время покажет» на Первом канале пошутил про «русские танки в центре Киева». Напомним, ранее в магазинах украинской столицы покупатели увидели игрушечные танки, которые напоминали им российские «Армата».

    «Вы помните, несколько десятилетий назад один американский генерал выбросился из окна с криками: «Русские идут»? «Наследников» у этого генерала достаточно до сих пор. Вчера напугались люди в центре Киева. И знаете, почему? Они в центре Киева увидели «русские танки». Я когда прочитал новость «Русские танки в центре Киева», уже как-то приготовился… Нет, обломали. Оказалось, что «наследники» сумасшедшего американского генерала увидели в витрине магазина игрушек танки, которые по очертаниям напомнили им русские танки «Армата». Такие случаи... Я  даже не знаю, я не психиатр», — иронично прокомментировал новость Шейнин.

    Первым «российскими танками» возмутился украинский журналист Андрей Булгаров. На его пост в Facebook отозвалось большое количество комментаторов.

    Ранее прокуратура обнаружила в одной из сетей строительных магазинов Киевской области детские машины с изображением символики России.

    Автор: Алексей Громов
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