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Россия
Госдума приняла закон о введении системы tax free в России
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    Госдума приняла закон о введении системы tax free в России

    12:53  16 Ноября 2017
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    Госдума приняла закон о введении системы tax free в России

    Москва, 16 ноября. Госдума РФ в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении в России системы tax free. Теперь граждане стран, которые не входят в Евразийский экономический союз, смогут компенсировать НДС за приобретенные в России товары.

    Новый закон относится только к гражданам стран, которые не входят в Евразийский экономический союз. Для того, чтобы вернуть себе НДС на товары, включенные в категорию tax free, иностранцы должны будут потратить не менее 10 тысяч рублей за один день с учетом налога и предъявить чеки на приобретенные товары.

    Как отмечает РИА Новости, в систему tax free не будут входить подакцизные товары. Кроме того, правительство РФ по мере необходимости сможет расширить перечень продукции, которая не будет tax free.

    Госдума приняла закон о введении системы tax free в России

    В рамках нового закона торговые организации обязаны будут предоставлять в налоговые органы список чеков с пометкой таможни о вывозе товара из России и данные по возвращенным суммам налогов. Кроме того, данные чеков будут направляться на таможню, а оттуда — в ФНС. После 1 октября в РФ будет внедряться автоматизированная система для обмена данными по tax free.

    Автор: Валентин Меликов
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