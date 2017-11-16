Комбинация с Киевом: эксперт объяснил планы Голландии и Украины на крымское золото

Если суд решит не возвращать коллекцию скифского золота в крымские музеи, то продолжение межмузейных отношений с Голландией невозможно. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский в интервью РИА Новости. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам Мединского, Амстердам создает крайне опасный прецедент изъятия ценностей культуры. Министр отметил, что все нормы международного права, музейного права, прецеденты, традиции находятся на стороне крымских музеев. Эту коллекцию нашли на территории полуострова Крым. Он добавил, что исследовали хранили ее там же.

«Речь идет о беспрецедентном отчуждении музейных ценностей. Это можно сравнить только с музейными хищениями времен итальянских походов Наполеона или фашистской агрессии. Считаю, что решение голландского суда абсолютно политизировано, оно разрушает саму систему выставочного обмена», — подчеркнул он.

Вопиющий акт

Кандидат исторических наук, политический обозреватель газеты «Взгляд» Александр Чаусов прокомментировал заявление Мединского.

«Мединский абсолютно прав. В ответ, если Амстердам решит скифское золото в Крым все же не возвращать, если на территории России есть нидерландские экспонаты, их тоже неплохо бы «попридержать». Потому что все мы прекрасно понимаем, что это за комбинация с Киевом. Украине это золото передадут, а дальше Киев это золото продаст. Потому что они продают вообще все. И не исключено, что тем же Нидерландам и по бросовой цене. Так что, в общем, случай этот действительно вопиющий, и единственная претензия к Мединскому в данном случае из разряда «хорошо, но мало». Отвечать на такое расхитительство нужно в разы сильнее, так, чтобы ни у кого и тени мысли не возникло расхищать российское историческое и культурное достояние», — резюмировал Александр Чаусов.

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что решение отдать скифское золото украинской стороне будет нарушением международного права и принципов межмузейного обмена. Это станет беспрецедентным случаем, и опасения по поводу дальнейшего сотрудничества с Нидерландами в этой сфере окажутся оправданными и логичными.

«Украина по вопросу Крыма выбрала путь по любому поводу напоминать международному сообществу о себе и пытаться нанести ущерб России и самому полуострову. И это несмотря на то, что считает его своим. Под предлогом «агрессии» со стороны Москвы Киев, прежде всего, рассчитывает на материальную помощь со стороны Запада. Реальные инструменты воздействия и на мнение населения Крыма, которое стало решающим в его судьбе, и на Россию у Украины отсутствуют. Поэтому и в этом ее власти рассчитывают исключительно на Запад», — добавил Сергей Простаков.

По словам эксперта, на Западе же относятся к Украине лишь как к собственному инструменту решения возникших геополитических проблем и получения экономических выгод. Судьбой же страны в Вашингтоне, Брюсселе и любой другой западной столице не интересуются. Они руководствуются лишь желанием сохранить Украину как свою марионетку и обеспечить свои интересы с ее помощью.