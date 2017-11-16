В Госдуме ответили на новую инициативу Киева по «возвращению» Крыма

Москва, 16 ноября. Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек заявил, что постоянные разговоры о «возвращении» Крыма являются «навязчивой идеей» украинских властей во главе с президентом Петром Порошенко.

Ранее сообщалось, что комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны включил вопрос о возвращении Крыма в законопроект о реинтеграции Донбасса.

«Предложение о возвращении Крыма официальный Киев включает в любую гербовую бумагу. Это стало не просто навязчивой идеей, а некоторой манией для украинской власти», — заявил Бальбек РИА Новости.

Ранее упоминание Крыма в законе о реинтеграции Донбасса политолог Денис Денисов назвал пиар-акцией Рады. С таким мнением согласен и Бальбек, который добавил, что «пиар-кампания по «возвращению» Крыма будет лишь усиливаться и обогащаться яркими красками» до тех пор, пока Порошенко и его соратники у власти.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, прошедшего в республике в 2014 году. Российские власти неоднократно заявляли, что с точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации.