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Научились прозрачности у США: Симоньян ответила на заявление Госдепа об иноагентах
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    Научились прозрачности у США: Симоньян ответила на заявление Госдепа об иноагентах

    13:11  16 Ноября 2017
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    Научились прозрачности у США: Симоньян ответила на заявление Госдепа об иноагентах

    Москва, 16 ноября.  Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова представителя Госдепартамента США о законе об иноагентах FARA, предположив, что Госдеп должен быть счастлив, что Россия наконец-то научилась американской прозрачности.

    Как сообщалось ранее, о прозрачности и FARA в Госдепе сообщили, комментируя принятый Госдумой российский законопроект по СМИ-иноагентам. Представитель ведомства подчеркнул, что Госдеп внимательно следит за судьбой этого законопроекта, а также подчеркнул, что FARA (американсикй закон об иностранных агентах) «способствует прозрачности без ограничения свободы слова».

     «Госдеп, который так долго учил Россию правильно жить, должен быть счастлив, что мы наконец научились прозрачности у американских коллег», — заявила в ответ Симоньян.

     

    Напомним, 15 ноября Госдума РФ приняла в окончательном чтении закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в РФ иностранным агентом. 

    Он стал вынужденным ответом на притеснение российских СМИ в Штатах, в частности, на признание RT America иностранным агентом.

    Автор: Алексей Громов
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    #госдума #rt #симоньян #закон #иноагенты
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