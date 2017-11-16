Oxxxymiron призвал отказаться от наркотиков после смерти рэпера Lil Peep
Москва, 16 ноября. Российский рэпер Мирон Федоров, более известный по нику Oxxxymiron, прокомментировал смерть своего американского коллеги по цеху Lil Peep.
«Держитесь подальше от опиатов», — призвал музыкант фанатов на своей странице в Twitter. Окси также заявил, что даже те, кто уже находится в наркотической зависимости, всегда могут освободиться от пагубной привычки и начать новую жизнь.
Напомним, что 21-летний американский рэпер Lil Peep скончался, по слухам, от передозировки запрещенными веществами в своем трейлере прямо перед концертом в Тусоне (Аризона).
Тело музыканта со следами передозировки обнаружили его друзья. Они же обратились за помощью к врачам, сообщал «Ридус».
Lil Peep известен депрессивными треками, в которых читает о наркотиках, суициде, отношениях с девушками и даже колдостве. Наиболее известные из них: «benz truck», «white wine», «Awful Things» и «The Way I See Things». Клипы на эти композиции собрали более 5 млн просмотров в YouTube и сделали Lil Peep настоящей звездой.