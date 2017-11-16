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Володин отреагировал на слова Жириновского об «усталости от царя»
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    Володин отреагировал на слова Жириновского об «усталости от царя»

    13:10  16 Ноября 2017
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    Володин отреагировал на слова Жириновского об «усталости от царя»

    Москва, 16 ноября. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отреагировал на заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского об «усталости от царя», которая, по его мнению, была во времена Николая II.

    Володин прокомментировал слова Жириновского, который был удивлен тем, что губернатор-коммунист «вдруг за царя выступил». По мнению лидера ЛДПР, во времена Николая II к трагическим событиям привели не дефицит хлеба или неудачи в Первой мировой войне, а усталость народа от царя.

    «Усталость была, ненавидели царя все, даже его родственники…» — заявил Жириновский, передает РИА Новости.

    Володин отреагировал на слова Жириновского об «усталости от царя»

    «По поводу усталости… Вы лидер партии 25 лет, но от вас никто не устал  — вас избирают, и все радуются и ждут, что опять будете выдвигаться, — обратился Володин к Жириновскому. — Это о чем говорит? Все зависит от того, какой царь, какой лидер, несет ли он усталость и стагнацию. А может быть, он несет прогресс и настроение».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #володин #жириновский #николай ii #усталость #царь
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