Володин отреагировал на слова Жириновского об «усталости от царя»

Москва, 16 ноября. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отреагировал на заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского об «усталости от царя», которая, по его мнению, была во времена Николая II.

Володин прокомментировал слова Жириновского, который был удивлен тем, что губернатор-коммунист «вдруг за царя выступил». По мнению лидера ЛДПР, во времена Николая II к трагическим событиям привели не дефицит хлеба или неудачи в Первой мировой войне, а усталость народа от царя.

«Усталость была, ненавидели царя все, даже его родственники…» — заявил Жириновский, передает РИА Новости.