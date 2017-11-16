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Политика
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Украина
Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству
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    Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

    12:37  16 Ноября 2017  /обновлено: 13:17  16 Ноября 2017
    498

    Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

    Киев, 16 ноября. В Украинском кризисном медиа-центре в Киеве прошла пресс-конференция руководителей энергетического сектора Украины, на которой впервые была признана тотальная зависимость украинской экономики от угля из России или Донбасса.

    Больше того, Олег Ларионов, коммерческий директор ОАО «Донбассэнерго», в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) признал, что доставка угля из США и ЮАР наносит огромный ущерб экономике страны и прямо влияет на рост тарифов для населения. 

    При этом коммерческий директор ОАО «Донбассэнерго» не нашел в себе мужества признать нерациональными политические решения руководства страны, которое пытается запретить поставки угля из России.

    «В качестве диверсификации закупок сделано все правильно. Я считаю не совсем правильным механизм, как это было все сделано. То есть поехать в Америку за углем. Мы прорабатывали американский уголь. Он нам не подходит, там есть разные нюансы. Политическое решение не брать уголь в России – согласен. Но понимаете, «Центрэнерго» сейчас берет американский уголь, потому что у него есть прибыль, накопленная за первое полугодие. Когда эта прибыль съестся, «Центрэнерго» перестанет брать этот уголь в убыток, потому что иначе придут органы и посадят руководителя за нанесение ущерба государству. Тариф не покрывает уголь из Америки и из ЮАР, который сейчас по этой цене. Поэтому очень тяжелый вопрос закупок угля-импорта, очень тяжелый. Сейчас ведь, может вы не знаете, марка «Г» уже закупается, причем и ДТЕК и, насколько я знаю, «Центрэнерго». И в той же Америке. Если взять мировую добычу, то процентов десять всего лишь добывается антрацита и процентов девяносто — это газовая группа, которая более распространена и соответственно она дешевле. Поэтому конечно надо переходить стараться на марку «Г», которая тем более есть в Украине, надо развивать собственную добычу. Это надо делать. Но технически не всегда, к сожалению, это быстро выполнимо», - пробормотал журналистам ответ Олег Ларионов.

    Осторожно ответил Ларионов и на вопрос о санкциях украинских ведомств (МЭРТ) в отношении поставщика угля, компании «Южтранс». Его спросили: «Есть ли какая информация о том, что уголь ввозился с неконтролируемой Киевом территории, а не из Российской Федерации?»

    «Уголь для компании «Южтранс», на которую МЭРТ ввели санкции? Мы узнали о санкциях из прессы. Отгрузку мы своим письмом, естественно, остановили. Но уголь этот был добыт в ШУ «Садкинское», это производство в Ростовской области Российской Федерации и уголь с неконтролируемой территории на «Донбассэнерго» не поставляется. Данный уголь проходил все таможенные очистки, все необходимые документы были в таможенно-фискальных органах, господа из ДТЭК отслеживали отгрузку данного угля, и они могут подтвердить, что данный уголь производства Российской Федерации, непосредственно с шахты. Другой уголь туда не заходил», - утверждает коммерческий директор ОАО «Донбассэнерго».

    Любопытно, что сам факт массовых закупок угля в России и Донбассе означает, что завышенные тарифы для населения – просто повод нажиться на политических запретах. Ведь объясняют повышение тарифов власти Украины тем, что закупают дорогой уголь в США и ЮАР. При этом, по словам экспертов, доля импортного угля в реальности не превышает нескольких процентов. Больше того, в прессе неоднократно приводились свидетельства, что так называемый американский уголь, поставляемый на Украину, загружался в американские сухогрузы в порту Новороссийска.

    Напомним, «Южтранс» входит в группу «Южной угольной компании», владеющей добывающими активами в Ростовской области РФ. «Южтранс» осуществляет поставки антрацита в адрес ряда украинских предприятий, в т.ч. «Донбассэнерго».

    Автор: Петро Панч специально для ФАН Киев
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