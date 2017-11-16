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Политика
МИД РФ попросил США «перестать играть в игры»
Политика
Посольство США в РФ прокомментировало принятие поправок о СМИ-иноагентах
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    Посольство США в РФ прокомментировало принятие поправок о СМИ-иноагентах

    13:13  16 Ноября 2017
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    Посольство США в РФ: Вашингтон следит за принятием поправок о СМИ-иноагентах

    Москва, 16 ноября. США внимательно следят за процессом принятия поправок в российском законодательстве в отношении иностранных СМИ, сообщила в четверг пресс-секретарь посольства США в России Мария Олсон.

    «Мы внимательно следим за процессом рассмотрения этих законодательных норм в том, что касается их принятия и практического применения», — приводит ее слова РИА Новости.

    Заявление Олсон стало реакцией на принятие Госдумой РФ в окончательном чтении закона, позволяющего признавать СМИ, которые получают финансовую поддержку за рубежом, иностранными агентами. Закон стал зеркальной мерой на действия Вашингтона в отношении российских СМИ на территории США. В частности, телеканал RT America был вынужден зарегистрироваться как иностранный агент.

    Посольство США в РФ: Вашингтон следит за принятием поправок о СМИ-иноагентах

    По словам Олсон, российская сторона превратно толкует американский акт о регистрации иностранных агентов (FARA). Она сообщила, что FARA не накладывает ограничений на свободу слова, а регистрация нужна только для того, чтобы деятельность иностранных СМИ, оставалась прозрачной.

    «FARA не ограничивает публикацию материалов, а лишь требует зарегистрироваться, маркировать продукцию, а также вести и сохранять документальную отчетность», — подчеркнула она.

    Однако, как рассказывала ранее редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, такое якобы исключительно формальное требование американских властей в конечном счете может привести к тому, что деятельности российских журналистов в Штатах будут препятствовать уже на официальной основе, а доступ к продуктам их деятельности ограничат. 

    В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в четверг реакцию зарубежных коллег и иностранных СМИ на принятые поправки о СМИ-иноагентах в России. Она напомнила, что Москва неоднократно предупреждала об ответных мерах в связи с притеснением российских СМИ за рубежом.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #rt #сми-иноагенты
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