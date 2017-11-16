Приемную Совета Федерации эвакуируют из-за угрозы взрыва

Москва, 16 ноября. Сотрудников приемной Совета Федерации эвакуируют из-за анонимного звонка.

Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей. Анонимный звонок с сообщением об угрозе взрыва поступил в приемную в четверг.

Накануне Вячеслав Володин заявил, что комитеты Госдумы работают над конкретными предложениями по противодействию телефонному терроризму.

Напомним, в сентябре 14 управ эвакуировали в Москве из-за звонков о якобы минировании зданий.