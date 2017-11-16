Приемную Совета Федерации эвакуируют из-за угрозы взрыва
Москва, 16 ноября. Сотрудников приемной Совета Федерации эвакуируют из-за анонимного звонка.
Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей. Анонимный звонок с сообщением об угрозе взрыва поступил в приемную в четверг.
Накануне Вячеслав Володин заявил, что комитеты Госдумы работают над конкретными предложениями по противодействию телефонному терроризму.
Напомним, в сентябре 14 управ эвакуировали в Москве из-за звонков о якобы минировании зданий.
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