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Приемную Совета Федерации эвакуируют из-за угрозы взрыва
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    Приемную Совета Федерации эвакуируют из-за угрозы взрыва

    12:26  16 Ноября 2017
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    Приемную Совета Федерации эвакуируют из-за угрозы взрыва

    Москва, 16 ноября. Сотрудников приемной Совета Федерации эвакуируют из-за анонимного звонка.

    Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей. Анонимный звонок с сообщением об угрозе взрыва поступил в приемную в четверг.

    Накануне Вячеслав Володин заявил, что комитеты Госдумы работают над конкретными предложениями по противодействию телефонному терроризму.

    Напомним, в сентябре 14 управ эвакуировали в Москве из-за звонков о якобы минировании зданий.

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #взрыв #совет федерации #телефонный терроризм
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