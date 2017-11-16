Девочка с хомячком ограбила две квартиры в Барнауле

Барнаул, 16 ноября. Сотрудники полиции Барнаула разыскивают 10-летнюю девочку, которая грабит квартиры с помощью хомячка.

Как сообщает пресс-служба главкома МВД по Алтайскому краю, школьница знакомится с детьми на улице и втирается к ним в доверие, показывая живого хомячка. Затем она предлагает ребятам взять грызуна себе.

В итоге девочка напрашивается в гости к новым знакомым под предлогом помочь уговорить родителей разрешить оставить хомячка себе.

Находясь в гостях, школьница предлагает сыграть в «прятки». Пока хозяйка квартиры прячется, девочка ищет ценные вещи и крадет их, после чего спешно собирается домой и уходит. На улице она встречается с женщиной, после чего они вместе удаляются в неизвестном направлении, передает «Ридус».

Пока известно о двух случаях подобного ограбления.