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Девочка с хомячком ограбила две квартиры в Барнауле
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    Девочка с хомячком ограбила две квартиры в Барнауле

    12:25  16 Ноября 2017
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    Девочка с хомячком ограбила две квартиры в Барнауле

    Барнаул, 16 ноября. Сотрудники полиции Барнаула разыскивают 10-летнюю девочку, которая грабит квартиры с помощью хомячка.

    Как сообщает пресс-служба главкома МВД по Алтайскому краю, школьница знакомится с детьми на улице и втирается к ним в доверие, показывая живого хомячка. Затем она предлагает ребятам взять грызуна себе.

    В итоге девочка напрашивается в гости к новым знакомым под предлогом помочь уговорить родителей разрешить оставить хомячка себе.

    Находясь в гостях, школьница предлагает сыграть в «прятки». Пока хозяйка квартиры прячется, девочка ищет ценные вещи и крадет их, после чего спешно собирается домой и уходит. На улице она встречается с женщиной, после чего они вместе удаляются в неизвестном направлении, передает «Ридус».

    Пока известно о двух случаях подобного ограбления.

    Автор: Дима Оленин
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    #ограбление #барнаул #хомячок
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