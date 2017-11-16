Во Франции хотят узаконить половую жизнь 13-летних

Париж, 16 ноября. Во Франции начали разработку законопроекта, который снизит для жителей страны возраст согласия на секс. Сейчас французам разрешено вступать в интимную связь только с лицами, достигшими 15 лет, а в случае принятия закона — эта планка снизится на два года.

На обсуждение подобной реформы власти Франции решились после резонансного судебного процесса — в сентябре 2017 года гражданин Франции сумел доказать суду, что занимался сексом с 11-летней девочкой по «обоюдному согласию». Прокуратура страны согласилась с доводами мужчины и не стала считать инцидент изнасилованием, сообщает европейское СМИ The Local. В результате мужчина предстанет перед судом только по обвинению в надругательстве над несовершеннолетним.

Если закон об изменении возраста согласия вступит в силу, любой половой контакт с лицом младше 13 лет во Франции будет по определению считаться тяжким нарушением законодательства, отмечает Ридус.

Между тем госсекретарь Франции по вопросам равенства между женщинами и мужчинами Марлен Шьяппа, комментируя инициативу, заявила, что, по ее мнению, порог презумпции однозначного отсутствия согласия должен быть установлен в пределах от 13 до 15 лет.