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Во Франции хотят узаконить половую жизнь 13-летних
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    Во Франции хотят узаконить половую жизнь 13-летних

    12:39  16 Ноября 2017
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    Во Франции хотят узаконить половую жизнь 13-летних

    Париж, 16 ноября. Во Франции начали разработку законопроекта, который снизит для жителей страны возраст согласия на секс. Сейчас французам разрешено вступать в интимную связь только с лицами, достигшими 15 лет, а в случае принятия закона — эта планка снизится на два года.

    На обсуждение подобной реформы власти Франции решились после резонансного судебного процесса —  в сентябре 2017 года гражданин Франции сумел доказать суду, что занимался сексом с 11-летней девочкой по «обоюдному согласию». Прокуратура страны согласилась с доводами мужчины и не стала считать инцидент изнасилованием, сообщает европейское СМИ The Local. В результате мужчина предстанет перед судом только по обвинению в надругательстве над несовершеннолетним. 

    Если закон об изменении возраста согласия вступит в силу, любой половой контакт с лицом младше 13 лет во Франции будет по определению считаться тяжким нарушением законодательства, отмечает Ридус

    Между тем госсекретарь Франции по вопросам равенства между женщинами и мужчинами Марлен Шьяппа, комментируя инициативу, заявила, что, по ее мнению, порог презумпции однозначного отсутствия согласия должен быть установлен в пределах от 13 до 15 лет.

    Автор: Федор Веснин
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    #франция #закон #возраст согласия
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