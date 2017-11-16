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Дикая лиса забежала на территорию детского сада в Сургуте
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    Дикая лиса забежала на территорию детского сада в Сургуте

    12:18  16 Ноября 2017
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    Дикая лиса забежала на территорию детского сада в Сургуте

    Сургут, 16 ноября. На территории детского сада «Голубок» жители Сургута заметили дикую лису. Сотрудники учреждения назвали инцидент «несанкционированным проникновением».

    Видео с диким животным, прогуливающимся возле детского сада на улице Энергетиков, появилось в сети. Судя по комментариям интернет-пользователей, такое явление не является для Сургута единичным случаем, однако, несмотря на то, что лисы часто являются переносчиками бешенства, в городе никто не беспокоится из-за таких визитов хищников.

    Местные правоохранительные органы в свою очередь рассказали, что к ним сообщений о диких животных в последнее время не поступало. В детском саду, на территории которого была замечена лиса, от комментариев отказались, отметив только, что инцидент был «несанкционированным проникновением», пишет URA.RU.

    Напомним, в конце октября дикая лиса, больная бешенством, напала на пенсионерку в Ростове. Женщина задушила животное.

    Автор: Алексей Громов
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    #сургут #детский сад #лиса
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