СБУ отреагировала на переговоры Путина с главами ДНР и ЛНР по обмену пленными

Киев, 16 ноября. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что Киев настроен на проведение обмена пленными в Донбассе по формуле «всех на всех».

Соответствующее заявление прозвучало после беседы президента России Владимира Путина с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

«Позиция СБУ всегда была прозрачной, мы готовы менять всех на всех, мы приветствуем любые инициативы, которые помогут нашим гражданам вернуться домой», — заявила Гитлянская в эфире телеканала «112 Украина».

Напомним, что в среду Путин провел телефонный разговор с Захарченко и Плотницким, в ходе которого обсуждалось предложение лидера движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука по обмену пленными в Донбассе.

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры ДНР и ЛНР поддержали эту инициативу.

Ранее в этот же день Медведчук заявил Путину, что Киев готов освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе. На Украине также ждут освобождения более 70 пленных ополченцами до Нового года.

