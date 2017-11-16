СБУ отреагировала на переговоры Путина с главами ДНР и ЛНР по обмену пленными
Киев, 16 ноября. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что Киев настроен на проведение обмена пленными в Донбассе по формуле «всех на всех».
Соответствующее заявление прозвучало после беседы президента России Владимира Путина с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким.
«Позиция СБУ всегда была прозрачной, мы готовы менять всех на всех, мы приветствуем любые инициативы, которые помогут нашим гражданам вернуться домой», — заявила Гитлянская в эфире телеканала «112 Украина».
Напомним, что в среду Путин провел телефонный разговор с Захарченко и Плотницким, в ходе которого обсуждалось предложение лидера движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука по обмену пленными в Донбассе.
Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры ДНР и ЛНР поддержали эту инициативу.
Ранее в этот же день Медведчук заявил Путину, что Киев готов освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе. На Украине также ждут освобождения более 70 пленных ополченцами до Нового года.