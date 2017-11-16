Дамаск: боевики атакуют транспортную базу САА на востоке провинции

Дамаск, 16 ноября. В восточном пригороде Дамаска боевики «Свободной сирийской армии» ведут перестрелки с правительственными войсками.

По данным арабского агентства «Аль-Масдар» в районе Хараста продолжаются столкновения между сирийской армией и боевиками сразу двух группировок. Исламисты «Ахрар аш-Шам» (входит в состав оппозиционной «Свободной сирийской армии») и «Файлак ар-Рахман» (ранее была связана с запрещенной в России террористической организацией «Джебхат ан-Нусра1») пытаются захватить ключевой объект правительственных войск.

Бои ведутся за транспортную базу, источник отмечает, что потери несут обе стороны. Ранее сообщалось, что исламисты сумели захватить несколько объектов на базе и даже опубликовали после этого пропагандистское видео. Однако ролик уже устарел, сегодня армейцам удалось восстановить утраченные ранее позиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.