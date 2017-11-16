Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Приемную Госдумы в Москве эвакуировали после звонка о заложенной бомбе
Весь мир
Дамаск: боевики атакуют транспортную базу САА на востоке провинции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дамаск: боевики атакуют транспортную базу САА на востоке провинции

    13:06  16 Ноября 2017
    52

    Дамаск: боевики атакуют транспортную базу САА на востоке провинции

    Дамаск, 16 ноября. В восточном пригороде Дамаска боевики «Свободной сирийской армии» ведут перестрелки с правительственными войсками.

    По данным арабского агентства «Аль-Масдар» в районе Хараста продолжаются столкновения между сирийской армией и боевиками сразу двух группировок. Исламисты «Ахрар аш-Шам» (входит в состав оппозиционной «Свободной сирийской армии») и «Файлак ар-Рахман» (ранее была связана с запрещенной в России террористической организацией «Джебхат ан-Нусра1») пытаются захватить ключевой объект правительственных войск.

    Бои ведутся за транспортную базу, источник отмечает, что потери несут обе стороны. Ранее сообщалось, что исламисты сумели захватить несколько объектов на базе и даже опубликовали после этого пропагандистское видео. Однако ролик уже устарел, сегодня армейцам удалось восстановить утраченные ранее позиции.

    Дамаск: боевики атакуют транспортную базу САА на востоке провинции

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #дамаск #ахрар аш-шам #файлак ар-рахман
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        12:37   16 Ноября 2017
        280
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        1056
        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        9:10   16 Ноября 2017
        26315
        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        7:19   16 Ноября 2017
        337